Rus İstihbarat Direktörü: İngiltere'yle ilişkiler düzelecek

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narişkin, ‘Rusya 1’ televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Rusya ve İngiltere arasındaki ilişkilerin düzeleceğini söyledi.

Program sunucusu Sergey Brilev'in ‘Rus-İngiliz ilişkilerindeki mevcut kriz aşılacak mı?’ sorusuna Narişkin “Bütün savaşlar her zaman barışla sonuçlanır” yanıtını verdi.

Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya’nın mart ayında Salisbury'de zehirlenmesi olayından sonra iki ülke ilişkileri bozulmuştu. Londra olaydan Moskova’yı sorumlu tutmuştu. Rusya olayla ilgilerini kesin bir dile red etmişti.

SVR Direktörü Sergey Narişkin daha önce Skripal davasını ‘organize kaba bir provokasyon’ olarak nitelemiş ve “Eğer herhangi bir ülkenin gizli servisi eski GRU ajanı ve kızını zehirleme görevini üslenmişse, bunu profesyonelce yapamamıştır” demişti.