Lavrov: İdlib'deki silahsızlandırılmış bölgenin kurulmasında 1-2 gün gecikme olabilir

Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib'le ilgili anlaşmaların uygulanmakta olduğunu ve militanların silahsızlandırılmış bölgeden sürekli olarak çıkarıldığını söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 15 Ekim'de faaliyete geçmesi beklenen bölgenin 1-2 gün gecikmeyle oluşturulabileceğini ifade etti.

Andora Dışişleri Bakanı Mariya Ubah ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib'le ilgili anlaşmalar uygulanıyor. Bölgede bulunan tüm örgütlerin bu süreçte işbirliği yapmasını aktif şekilde sağlayan Türk partnerlerimiz burada başrolde yer alıyor. Elde ettiğimiz bilgiler, sürecin ilerleyerek devam ettiğini teyit ediyor" ifadelerini kullandı.

'1-2 GÜNLÜK GECİKME ÖNEMLİ DEĞİL'

15 Ekim'de silahsızlandırılmış bölgenin tam olarak faaliyete geçirilmesi için koyulan sürenin dolacağını anımsatan Lavrov, burada 1-2 gün gecikme yaşanabileceğini belirtti.

Lavrov, 1-2 günlük gecikmenin hiç önemli olmadığını, bu işlerin niteliğinin daha büyük önem taşıdığını vurguladı.

'TÜRKİYE'YE AKTİF DESTEK VERİYORUZ'

Lavrov, yapılan çalışmalar sırasında Rusya'nın Türkiye'ye aktif destek verdiğinin altını çizdi.

MİLİTANLARIN AĞIR SİLAHLARI ÇIKARMA SÜRESİ DOLDU

Bu arada bugün itibarıyla militanların İdlib'deki silahsızlandırılmış bölgeden ağır silahları çıkarma süresi doldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Eylül'de Soçi'de yaptıkları görüşmede İdlib'de silahsızlandırılmış bölge kurulması konusunda anlaşma sağlamıştı.

Anlaşmaya göre tüm örgütlerin 10 Ekim'e kadar söz konusu bölgeden ağır silahları çıkarması bekleniyordu.

Silahsızlandırılmış bölgenin El Nusra da dahil tüm örgütlerin tahliyesinin ardından 15 Ekim'de faaliyete geçmesi bekleniyor.