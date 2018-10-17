Putin ile Sisi, Rus üretimi Aurus marka yeni otomobille tur attı

Soçi'de yaptıkları görüşmeyi tamamlayan iki lider, Putin'in kullandığı Aurus Senat marka zırhlı limuzine binerek Soçi Autodrome adlı yarış pistine doğru yola çıktı.
© Sputnik / Ilya Pitalev
Soçi Autodrome'da ikiliyi karşılayan Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Putin ve Sisi'ye Aurus ailesinin diğer birer üyesi olan Senat Sedan'ı ve Arsenal Minivan'ı tanıttı.
Президент Египта присматривает машины из проекта «Кортеж», Путин прокатил его на своем лимузине pic.twitter.com/BwVrw1Y2eh— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) October 17, 2018
PUTİN'DE SİSİ'YE SÜRÜŞ TESTİ ÖNERİSİ
İncelemenin ardından Putin, Mısırlı mevkidaşı Sisi'ye Senat Sedan otomobili sürüş esnasında test etmesini önerdi, bunun üzerine iki lider bir süre otomobille tur attı.
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