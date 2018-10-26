Zaharova: Bolton, Rus tarafına Kaşıkçı vakası hakkında kayda değer bir bilgi vermedi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, hafta başında Moskova'da temaslarda bulunan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili kaydadeğer bir şey söylemediğini belirtti.

© Sputnik / Aleksey Nikolskyi Bolton: Kaşıkçı cinayetiyle ilgili elimizde olan bilgiyi Putin'e verdim

John Bolton, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda öldürülmesiyle ilgili ellerinde olan bilgiyi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile paylaştığını belirtmişti.

Haftalık basın toplantısında Bolton'un Putin'e verdiği bilgilerle ilgili soruları yanıtlayan Zaharova, "Bolton'un Rus tarafına Kaşıkçı vakasıyla ilgili kaydadeğer bir bilgi verdiğini söyleyemem" dedi.

'ABD'NİN DAHLİ KESİN OLARAK ANLAŞILIYOR'

Zaharova, ABD'nin bu vakaya dahlinin kesin bir şekilde anlaşıldığını, zira Kaşıkçı'nın ABD basınında çalışan bir gazeteci olduğunu vurguladı.

Zaharova, "Maalesef bu tartışma götürmez gerçek, duyduğumuz açıklamalarda sürekli olarak ortaya çıkıyor. Kaşıkçı'nın çalıştığı ülkenin temsilcisi olarak Bolton'un bu konuyu neden gündeme getirdiği anlaşılır bir durum" ifadelerini kullandı.

John Bolton, Moskova'daki basın toplantısında, "Suudi Arabistan'dan aldığımız bilgiyi Putin'e verdim. Bu bilginin Başkan (Donald) Trump ile Dışişleri Bakanı ve CIA Başkanı'ndan geldiğini biliyorsunuz" diye konuşmuştu.