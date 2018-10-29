Rusya, yeni nükleer uzay motorunun en önemli parçasını başarıyla denedi

Sıvı damlacık reaktörü olan bu cihaz, damlacık akımı oluşturarak uzaya çok fazla ısı yayabiliyor. Damlacıklar daha sonra tekrar sistemin içine çekiliyor.
YaEDU (Nükleer Sevk ve Motor Sistemi) olarak bilinen nükleer motorda küçük ve hızlı nötron reaktör, reaktörün ısısıyla beslenen elektrikli jeneratör ve itici araç bulunuyor.
Kimyasal içerikli roket motorlarının aksine YaEDU, roketin daha fazla hızlanmasını sağlıyor.
Bu sistem, uzay aracındaki elektrikli sistemler için de güvenilir bir enerji kaynağı oluşturuyor.
Dolayısıyla Mars ve ötesinin keşfi gibi uzun mesafeli görevler için daha elverişli bir sistem olma özelliği taşıyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)