Rusya, yeni nükleer uzay motorunun en önemli parçasını başarıyla denedi

© Sputnik / Sergey Mamontov Rusya, arızadan sonra ilk kez Soyuz roketi fırlattı

Rus uzay ve atom mühendisleri, 2009'dan beri 1 megawatt nükleer füzyon reaktörünü enerji kaynağı olarak kullanan özel bir uzay sevk sistemi üzerinde çalışıyor. Rusya'daki kamusal harcamaları aktaran sitedeki rapora göre, reaktörün soğumasını sağlayan çok önemli bir parçanın prototipinin testleri tamamlandı.

Sıvı damlacık reaktörü olan bu cihaz, damlacık akımı oluşturarak uzaya çok fazla ısı yayabiliyor. Damlacıklar daha sonra tekrar sistemin içine çekiliyor.

YaEDU (Nükleer Sevk ve Motor Sistemi) olarak bilinen nükleer motorda küçük ve hızlı nötron reaktör, reaktörün ısısıyla beslenen elektrikli jeneratör ve itici araç bulunuyor.

© REUTERS / Joshua Roberts Trump'tan itiraf: Uzay kuvvetleri kurma konusunda Rusya'nın gerisinde kaldık

Kimyasal içerikli roket motorlarının aksine YaEDU, roketin daha fazla hızlanmasını sağlıyor.

Bu sistem, uzay aracındaki elektrikli sistemler için de güvenilir bir enerji kaynağı oluşturuyor.

Dolayısıyla Mars ve ötesinin keşfi gibi uzun mesafeli görevler için daha elverişli bir sistem olma özelliği taşıyor.