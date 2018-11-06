Roscosmos: Ay'da kuracağımız kalıcı üssü 'avatar robotlarla' kontrol edeceğiz

© AFP 2018 / MONEY SHARMA Roscosmos Başkanı Rogozin: Ay'da kalıcı üs kuracağız

Sputnik'e yaptığı açıklamada Ay'da kalıcı üs kurma planları bulunduğunu belirten Dmitriy Rogozin, "Uzun süre kalıcı bir üsten bahsediyoruz, bu üste her zaman insanlar olmayacak, ama burası ziyaret edilebilir bir üs olacak" dedi.

Üssün, Ay'ın yüzeyinde görevler gerçekleştirecek avatar robotlar, robot sistemleri tarafından yönetileceğini kaydeden Rogozin, programın ABD'nin 1960-70'li yıllardaki ‘Apollo' programından büyük ve olacağını vurguladı.

Rogozin, Dünya'dan yönetileceğini belirttiği robotların görüntüsü ve özellikleri hakkında ayrıntı vermedi.

AVATAR FİLMİNE ATIF

Roscosmos Başkanı, ‘avatar robot' ifadesiyle ABD'li yönetmen James Cameron'ın 2009 tarihli ‘Avatar' filmine atıfta bulundu. Filmde insanlar solunum yapamadıkları Pandora isimli gezegende avatarlar aracılığıyla dolaşıyordu. Ay'ın gri yüzeyi, filmdeki gezegenin canlı renklerle dolu ormanını pek anımsatmasa da projedeki temel düşünce aynı, yani uzaktan keşif için ileri teknolojinin kullanımı. Rogozin'in sözünü ettiği avatar robotların da rengi bilinmese de, ilk Rus kozmonotun Ay'a 2030'da ayak basması planlanıyor.

Rogozin, daha önceki açıklamasında Roscosmos Bilim ve Teknoloji Konseyi ile Rusya Bilimler Akademisi'nin Ay keşif programını iki hafta içinde sunacağını belirmişti.