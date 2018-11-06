Roscosmos: Ay'da kuracağımız kalıcı üssü 'avatar robotlarla' kontrol edeceğiz

Sputnik'e yaptığı açıklamada Ay'da kalıcı üs kurma planları bulunduğunu belirten Dmitriy Rogozin, "Uzun süre kalıcı bir üsten bahsediyoruz, bu üste her zaman insanlar olmayacak, ama burası ziyaret edilebilir bir üs olacak" dedi.
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Üssün, Ay'ın yüzeyinde görevler gerçekleştirecek avatar robotlar, robot sistemleri tarafından yönetileceğini kaydeden Rogozin, programın ABD'nin 1960-70'li yıllardaki ‘Apollo' programından büyük ve olacağını vurguladı.
Rogozin, Dünya'dan yönetileceğini belirttiği robotların görüntüsü ve özellikleri hakkında ayrıntı vermedi.
AVATAR FİLMİNE ATIF
Rogozin, daha önceki açıklamasında Roscosmos Bilim ve Teknoloji Konseyi ile Rusya Bilimler Akademisi'nin Ay keşif programını iki hafta içinde sunacağını belirmişti.
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