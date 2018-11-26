Rusya, Kerç Boğazı'ndaki provokasyon nedeniyle Ukrayna'ya nota verdi

© Sputnik / Natalia Seliverstova Rusya, Ukrayna maslahatgüzarını Dışişleri'ne çağırdı

Ukrayna Maslahatgüzarı Ruslan Nimçinskiy ile Rus Dışişleri'nde yapılan görüşmenin ardından bir açıklama yayınlayan bakanlık, Ukraynalı diplomata konuyla ilgili nota verildiğini belirtti.

'OLASI OLUMSUZ GELİŞMELERİN TÜM SORUMLULUĞU KİEV'E AİT'

Ukraynalı radikallerin Ukrayna'daki Rus diplomatik temsilciliklerine yönelik kabul edilemez saldırından duyulan rahatsızlığın Himçinskiy'e aktarıldığına da anlatan Rus Dışişleri, "Azak-Karadeniz havzasında Kiev'in kusuru nedeniyle yaşanacak olası olumsuz gelişmelerin tüm sorumluluğunun Ukrayna tarafına ait olduğunun altı çizildi" ifadelerine yer verdi.

Ukrayna gemilerinin Rus karasularına girmesi yüzünden Rusya'nın bölgeye savaş uçaklarını göndermesi raddesine kadar tırmanan gerilim nedeniyle Rusya'daki Ukrayna maslahatgüzarının Rus Dışişleri'ne davet edilmişti.

Kerç Boğazı'ndaki gerilimin, anketlerin Ukrayna lideri Poroşenko'ya desteğin giderek azaldığı bir dönemde, seçimlerin de hemen öncesinde gerçekleşmesi şüpheleri üzerine çekiyor.