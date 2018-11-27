Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karasulardaki barışcıl geçiş hakkına saygı duyuyoruz

Gruşko açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "23 Eylül'de üç Ukrayna savaş gemisi Berdyansk'a rahat bir şekilde geçiş yaptı. Onlara pilotaj hizmeti sağlandı ve uygun kanallarla geçiş için bilgi talep edildi. Bu bölgede askeri gemiler de dahil olmak üzere, normal gemi geçişleri için gerekli mekanizmalar mevcuttur. Karasularından barışçıl geçiş hakkı da vardır ve biz buna saygı duyuyoruz. Ancak, aynı zamanda Rusya Federasyonu sınırları ve egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğinden hareket ediyoruz."