'Suriye'de kullanılan hayalet uçak Su-35'lerin güvenirlik göstergeleri, standart özelliklerin 3-4 kat üzerinde çıktı'

Rusya'nın 4. nesil hayalet avcı uçağı Su-35'in Batılı tüm muadillerinden daha üstün niteliklere sahip olduğunu belirten Washington merkezli National Interest (NI), Su-35'in ABD'nin 5. nesil savaş uçakları F-22 ve F-35'le eşit koşullarda mücadele etme kabiliyetinin henüz anlaşılmadığını vurgulamıştı.
'Havadan havaya' K-77M füzesi taşıyabilen, İrbis-E radarı kullanan ve OLS-35 yer belirleme sistemiyle donatılan Su-35'ler bu sayede başta ABD'ye ait F-15, 'Eurofighter' ve 'Rafale' olmak üzere tüm 4. nesil Batılı muadillerini geride bırakıyor.
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