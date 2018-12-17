'Suriye'de kullanılan hayalet uçak Su-35'lerin güvenirlik göstergeleri, standart özelliklerin 3-4 kat üzerinde çıktı'

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Suriye'deki terörle mücadele faaliyetlerinde kullanılan Su-35 ve Su-30SM uçaklarının güvenirlik göstergelerinin standart özelliklerin 3-4 kat üzerinde çıktığını ifade etti.

Borisov, militanların mevzileri hedef alınırken taarruz uçaklarına özgü silahları kullanan söz konusu Rus savaş uçaklarının çok işlevlilik özelliği açısından yüksek potansiyelini ortaya koyduğunun altını çizdi.

Rusya'nın 4. nesil hayalet avcı uçağı Su-35'in Batılı tüm muadillerinden daha üstün niteliklere sahip olduğunu belirten Washington merkezli National Interest (NI), Su-35'in ABD'nin 5. nesil savaş uçakları F-22 ve F-35'le eşit koşullarda mücadele etme kabiliyetinin henüz anlaşılmadığını vurgulamıştı.

'Havadan havaya' K-77M füzesi taşıyabilen, İrbis-E radarı kullanan ve OLS-35 yer belirleme sistemiyle donatılan Su-35'ler bu sayede başta ABD'ye ait F-15, 'Eurofighter' ve 'Rafale' olmak üzere tüm 4. nesil Batılı muadillerini geride bırakıyor.