Rus senatör İngiliz basınının Salisbury vakası ile ilgili yeni iddialarını yorumladı: Tam bir zırva

Rus senatör Frants Klintseviç, İngiliz basınının Salisbury vakası ile ilgili yayınladığı yeni iddiaları hakkında ‘tam bir zırva’ nitelemesinde bulundu.

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde Savunma ve Güvenlik Komitesi'nin üyesi Frants Klintseviç, İngiliz yetkililerin ‘Sergey Skripal’in öldürme girişimi’ ile ilgili planın detaylarına ulaştığı yönündeki iddiaları değerlendirdi.

İngiliz Telegraph gazetesi daha önce kendi kaynaklarına dayandırdığı haberde, İngiliz yetkililerin ‘Sergey Skripal’in öldürme girişimi’ ile ilgili planın detaylarına ulaştığını ileri sürmüştü.

Klintseviç, “Sözüm ona Skripal vakası ile ilgili olanlarda da, tüm diğer iddialar da tam bir zırva. Biz şimdiye kadar bin kez bu olaya karıştığımıza dair bir takım kanıtların sunulmasını talep etmiştik. Yanıt olarak hiçbir kanıt sunulmadı, yalnızca uydurma suçlamalar yöneltildi” diye konuştu.

'PROFESYONELLİKTEN UZAK OLMANIN EN ÜST NOKTASI'

İngiliz basınındaki haberlerde yer verilen, İngiliz istihbaratının yurtdışına gizli görevle çıkan Rus dış istihbarat servisi GRU çalışanlarının tümünden haberdar olduğu hakkındaki iddialara da değinen Rus senatör, söz konusu iddiaların ‘profesyonellikten uzak olmanın en üst noktası’ olduğunu vurguladı.

Doğrulanması ya da inkar edilmesi mümkün olmayan şeylerle övünülmemesi gerektiğine dikkat çeken Klintseviç, “Görünüşe göre bu yapılanların tek bir amacı var, Skripal vakasına en azından bir parça gerçeklik katmak” ifadelerini kullandı.