Gazprom: Sırbistan’da Türk Akımı yapımına en kısa zamanda başlayacağız

Rossiya-1 televizyonuna konuşan Miller, Türk Akımı için Sırbistan'da altyapının inşaatının ne zaman başlayacağı sorusuna, "Tüm kapasiteler seferber edildi ve önümüzdeki günlerde yapım başlayacak" yanıtını verdi.
© Sputnik / Valeriy Melnikov
Miller, "Doğalgaz boru hattı, Sırbistan-Bulgaristan sınırından Sırbistan-Macaristan sınırına kadar uzanacak. Süreye gelince, boru hattının kendisi 2019 sonlarına kadar hazır olacak" ifadelerini kullandı.
Gazprom Başkanı, "Türk Akımı'nın Sırbistan kısmının uzunluğu 403 kilometre olacak. Ayrıca kompresör istasyonunun yapımı da öngörülüyor" diye ekledi.
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