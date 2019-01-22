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03:48 22 Ocak 2019
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    Poroşenko, Netanyahu

    İsrail ile Ukrayna arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı

    © REUTERS / Jim Hollander
    Rusya
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    Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rusya'nın sınırlarını ihlal etmeleri sonucu kasım ayında gözaltına aldığı, daha sonra da tutukladığı 24 Ukrayna askerinin serbest bırakılması için İsrail'den yardım istedi.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
    © Sputnik / Yekaterina Çesnokova
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    Resmi ziyaret kapsamında İsrail'e gelen Devlet Başkanı Poroşenko, ilk olarak İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile bir araya geldi.

    Poroşenko ve Rivlin, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için atılması gereken adımların yanı sıra Orta Doğu ve Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı.

    İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, Poroşenko'ya uluslararası arenada İsrail'e verdiği destekten dolayı teşekkür ederken, Poroşenko da Rivlin'e İsrail'in Ukrayna'ya verdiği destekten ötürü memnuniyetini dile getirdi.

    Ukrayna Başkanlık Basın Ofisinden, Devlet Başkanı Poroşenko'nun, Rivlin ile görüşmesinde ayrıca Rusya'nın sınırlarını ihlal etmeleri sonucu Kerç Boğazı'nda gözaltına alınan, daha sonra da tutuklanan 24 Ukrayna askerinin serbest bırakılmasının kolaylaştırılması için İsrail'den yardım istediği bildirildi.

    SERBEST TİCARET ANLAŞMASI İMZALANDI

    Konuk devlet başkanı akşam saatlerinde de Batı Kudüs'te İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. Yemek öncesi iki ülke arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı.

    İki lider, düzenledikleri basın toplantısında, İsrail ile Ukrayna arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasının önemine vurgu yaptı.

    Başbakan Netanyahu, iki ülkenin bu anlaşma üzerinde uzun zamandır çalıştığını belirterek "Bu anlaşma işbirliğimizi yeni bir aşamaya taşımış oldu. Ticaretimizin önündeki bariyerleri ortadan kaldırdık" ifadelerini kullandı.

    Poroşenko da serbest ticaret anlaşması sayesinde gıda maddelerinin Ukrayna'dan İsrail'e daha ucuza geleceğini, İsrail mallarının da aynı şekilde Ukrayna pazarına daha ucuza ulaşacağını söyledi.

    Anlaşmayla iki ülke arasındaki ticaret hacminin gelecek 5 yılda 1 milyar dolara ulaştırılması hedefleniyor.

    Etiketler:
    İsrail Başbakanı Benyamin (Bibi) Netanyahu, Reuven Rivlin, Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, Ukrayna, Rusya, İsrail
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