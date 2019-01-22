Brüksel'de 3'lü doğal gaz müzakereleri

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Enerji Birliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, "Bu kış Avrupa'nın doğal gaz arz güvenliğinde bir sorun öngörmüyoruz" dedi.

© Sputnik / Aleksey Kudenko Ukraynalı bakandan itiraf: Rus petrolünü Belarus’tan satın alıyoruz

Sefcovic, AB, Rusya ve Ukrayna arasında Brüksel'de gerçekleştirilen üçlü doğal gaz müzakereleri sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

AB, Rusya ve Ukrayna arasında mevcut doğal gaz sözleşmesinin yıl sonunda sona erdiğini anımsatan Sefcovic, Avrupa'ya 2019 sonrasında Rusya'dan doğal gaz iletimi konusunda 2'nci tur görüşmelerin tamamlandığını söyledi.

Toplantıda, gelecekteki doğal gaz sözleşmelerine ilişkin yasal çerçeve, gümrük oranları, süre ve AB'nin gelecekteki doğal gaz talep miktarı gibi konuların ele alındığına dikkati çeken Sefcovic, "Bu kış Avrupa'nın doğal gaz arz güvenliğinde bir sorun öngörmüyoruz" diye konuştu.

Sefcovic, taraflara yeni bir teklif sunduğunu, mayıs ayında Rus ve Ukrayna bakanlarıyla bir toplantı daha yapılmasını beklediğini ifade etti.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak da Ukrayna üzerinden Avrupa'ya yapılan doğal gaz sevkiyatına ilişkin, "Doğal gaz sevkiyatının 2019'dan sonra devam etmesi için Gazprom ve Naftogaz arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Avrupa'ya geçen yıl 2017'ye kıyasla yüzde 8.8'lik artışla toplam 211.5 milyar metreküp doğal gaz temin ettiklerini anlatan Novak, "Bu nedenle Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatımızın kesintisiz devam etmesi büyük önem arz ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya, Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, Naftogaz ve Gazprom yöneticileri de katıldı.