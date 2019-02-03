Rusya'da dinlemeye karşı korumalı telefon satışta

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostech'ten yapılan açıklamada, kırılması ya da dinlenmesi mümkün olmayan kripto korumalı Cruise-K telefonunun Rusya'da toplu satışa sunulduğu belirtildi.

Sputnik'e açıklama yapan Rostech basın dairesinden bir yetkili, kırılması ya da dinlenmesi mümkün olmayan kripto korumalı Cruise-K telefonunun Rusya'da satışlarına başlandığını, telefon fiyatının yaklaşık 85 bin ruble (6 bin 750 TL) olacağını aktardı.

Basın dairesi yetkilisi, "Bu telefon iştirakimiz Avtomatika şirketi tarafından seri şekilde üretilip tedarik ediliyor. Sipariş verilebiliyor, üretim süresi partiye bağlı. Özel kişilere satışlara gelince, telefonun perakende satın alınması mümkün değil. Tüzel şahıslaraysa 1 adetten başlayarak sınırsız miktarda satılabiliyor" diye konuştu.

'BİLGİLER GİZLİ'

Cihazda, Rostech'in geliştirdiği ve güvenlik amacıyla kesintiye uğratılmış gerçek zamanlı işletim sisteminin bulunduğunu belirten yetkili, sözlerine şöyle devam etti:

"Teknik ayrıntıları anlatamayız, çünkü bilgiler gizli. Uygulanan teknik çözümler ve Avtomatika şirketinin tasarımcıların orijinal fikirleri sayesinde cihazın kırdırılması ve dinlenmesi mümkün değil."

Daha önce Avtomatika şirketinden Sputnik'e yapılan açıklamada, böyle bir telefona sahip olacak kişinin, karşı tarafta da aynı IP telefonunun bulunması durumunda hem şirket içinde, hem de dışarıda gelen ve giden çağrılar konusunda ‘kesinlikle rahat' olabileceği, tek bir IP ağındaki cihaz sayısının bine ulaşabildiği aktarılmıştı.

Yeni telefonlarda Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) gizli bilgilerin iletilmesi için tanımladığı taleplere uygunluk sertifikası da bulunuyor.