Konaşenkov: Sahte kanıtla Suriye’yi bombalayan ABD ve Avrupa, sorumluluktan kaçmaya çalışacak

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, BBC’den gelen ve Duma vilayetindeki kimyasal saldırı görüntülerinin sahte olduğu açıklamasının ardından, bu bahaneyle Suriye’de gerçekleştirdikleri füze saldırıları ile ilgili sorumluluklarından kaçmaya çalışacaklarını söyledi.

© REUTERS / Beyaz Miğferler BBC Suriye yapımcısı: Duma’daki kimyasal saldırı görüntüleri mizansendi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Batı'nın, BBC yapımcısı Riam Dalati'nin Duma vilayetindeki kimyasal saldırı görüntülerinin mizansen olduğu açıklamasına nasıl tepki vereceğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Rusya'nın son yıllarda Batılı ülkelerin bu uydurmaları ile ilgili gerçeklerin su yüzüne çıkacağını belirttiğini hatırlatan Konaşenkov "O zamanlar ‘rejimin kimyasal saldırılarından Suriyelileri korumak için' boğazlarını yırtan, Suriye'ye füze ve hava saldırıları gerçekleştirme izni veren ABD ve Avrupa'daki mevcut birçok üst düzey siyasetçi konuyu unutmaya çalışıyor. Çünkü ahlaki, siyasi ve cezai sorumluluklarından kaçmak istiyorlar" dedi.

Konaşenkov, Moskova'nın Dalati'nin açıklaması gibi cesaretlendirici açıklamalar karşısında şaşırmadığını, ancak sonuçlar konusunda endişeli olduğunu ifade etti.

‘BU MİZANSEN YÜZÜNDEN BATI HERHANGİ BİR ÜLKEYE SALDIRABİLİR HALE GELDİ'

© Fotoğraf : © Flickr/ Tim Loudon BBC, yapımcısının Duma'yla ilgili sözlerini değerlendirdi

Konaşenkov'a göre, bu mizansenin uluslararası ilişkilerde ciddi olumsuz sonuçları oldu. Washington, Londra ve diğer Batılı ülkelerin Haziran 2018'de yürüttükleri manipülasyonla Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) bir ‘savcılık' fonksiyonu yüklendi. Batı, bu sayede BMGK'nın hiçbir yaptırımı olmadan herhangi bir ülkeye füze saldırı gerçekleştirebilir.

Hayır kurumu olduğunu iddia eden ancak terör örgütleri ile bağlantısı ortaya çıkan Beyaz Miğferler Nisan 2018'de Duma'da kimyasal saldırı gerçekleştirildiğine ilişkin bir video yayınlamıştı. Rusya daha sonra videonun mizansen olduğunu bildirmişti. ABD, Fransa ve İngiltere, gerçek olmayan bu saldırıyı bahane ederek Suriye'ye 100 füze fırlatmıştı. Daha sonra haziran ayında Rusya, Suriye ve İran'ın itirazlarına rağmen, OPCW'ye yapılan oylama sonucunda kimyasal saldırılarda kimin suçlu olduğu hükmünü verme yetkisi tanınmıştı. Bu sayede Batılı ülkelere de sahte kanıtlar üzerinden istedikleri ülkeye saldırma olanağı verilmişti.

Dalati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Neredeyse 6 ay süren araştırmalardan sonra Duma Hastanesi'ndeki sahnenin mizansen olduğunu hiçbir şüphe olmadan kanıtlayabilirim. Hastanede ölüm meydana gelmedi" ifadelerini kullanmıştı.