Putin, Erdoğan ve Ruhani, Lukaşenko ile çay sohbetinde bir araya geldi

Lukaşenko, üç günlük gayriresmi bir ziyaret için geldiği Soçi'de. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Soçi'de dün üçlü zirve yapan Rusya, İran ve Türkiye liderleri çay sohbetinde bir araya geldi.
#Putin, #Rouhani, #Erdogan & #Lukashenko chat over tea pic.twitter.com/uA48rlKVxz— RT (@RT_com) February 15, 2019
Birlikte görüşmeler gerçekleştiren Putin ve Lukaşenko kayak da yaptı.
Lukaşenko ile Putin arasındaki ikinci görüşmenin 15 Şubat'ta heyetlerin katılımıyla yapılması planlanıyor.
Kremlin tarafından yapılan basın açıklamasına ek olarak geçilen fotoğrafta, Lukaşenko'nun bir çay masasında Astana sürecinin garantörü olan üç devlet lideriyle bir arada olduğu görülüyor.
After talks on Syria, the presidents of Russia, Iran, Turkey and Belarus held an informal meeting https://t.co/2Lfk01iPbo pic.twitter.com/bH67cn3QJJ— President of Russia (@KremlinRussia_E) February 14, 2019
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