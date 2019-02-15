Putin, Erdoğan ve Ruhani, Lukaşenko ile çay sohbetinde bir araya geldi

Soçi'ye üç günlük bir ziyaret için gelen Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, kentte Astana süreci çerçevesinde üçlü zirve gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile gayriresmi bir görüşme gerçekleştirdi. Liderler çay sohbeti yaptı.

Lukaşenko, üç günlük gayriresmi bir ziyaret için geldiği Soçi'de. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Soçi'de dün üçlü zirve yapan Rusya, İran ve Türkiye liderleri çay sohbetinde bir araya geldi.

​Birlikte görüşmeler gerçekleştiren Putin ve Lukaşenko kayak da yaptı.

Lukaşenko ile Putin arasındaki ikinci görüşmenin 15 Şubat'ta heyetlerin katılımıyla yapılması planlanıyor.

Kremlin tarafından yapılan basın açıklamasına ek olarak geçilen fotoğrafta, Lukaşenko'nun bir çay masasında Astana sürecinin garantörü olan üç devlet lideriyle bir arada olduğu görülüyor.