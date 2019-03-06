Lavrov, muhalif Müzakere Yüksek Komisyonu Başkanı ile İdlib'de militanların yok edilmesini ele aldı

© REUTERS / Maxim Shemetov Lavrov: Türkiye, İdlib mutabakatını tamamen uygulamadı

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelen Lavrov ve Hariri, Suriye'deki terör yuvalarının imha edilmesi, ülkenin birliği, toprak bütünlüğü ve egemenliğinin sağlanması hedefleri doğrultusunda Suriye'nin kuzeydoğusundaki ve İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki durumu istişare etti.

BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı temelinde Suriye'de siyasi sürecin teşvikini ele alan taraflar, özellikle anayasa komitesinin en kısa zamanda kurulmasının ve çalışmalarına başlamasının önemini vurguladı.