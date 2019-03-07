Zaharova'dan Fransa'ya Sputnik ve RT tepkisi: Sistematik taciz uygulanıyor

Haftalık basın toplantısında bir gazetecinin konuyla ilgili sorusu üzerine Zaharova, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Le Point gazetesindeki açıklamalarını doğrulama veya tekzip etme talebiyle gönderdiğimiz Rus diplomatik notasına Fransız tarafının vereceği tepkiyi 1 ayı aşkın süredir bekliyoruz. Her şeye rağmen notamıza verilecek yanıtı memnuniyetle karşılayacağız" dedi.

Zaharova, "Görünen o ki, Fransa'da Rus basınına sistematik taciz uygulanıyor. Bir yandan yalan haberlerle ve dezenformasyonla mücadele ederken diğer yandan da basına tacizde bulunmak mümkün değil. Böyle bir şey olmaz" diye ekledi.

Prestijli Fransız gazetesi Point, Macron'un yerel basın mensuplarıyla yaptığı görüşmede, Sarı Yelekler hareketi liderlerinden Eric Drouet'nin 'sosyal medya ürünü' olduğunu, eylemcilerin yurtdışından tavsiyeler aldığını, etkinliklerinin de 'sosyal medyada parayla oluşturulan hesaplar ve troller' tarafından desteklendiğini belirterek RT ve Sputnik'i örnek gösterdiğini yazmıştı.

Le Point'in yayınının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'daki Fransız Büyükelçiliği'ne diplomatik nota vererek açıklama istemişti.

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Macron'un iddialarıyla ilgili görüşlerini açıklayan RT ve Sputnik Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan da, Rus kuruluşların sosyal medya hesapları satın aldığı iddialarını şiddetle reddetmişti. Simonyan, Fransız protestocuların RT'yi sevdiğini ve gösterilerde yapılan canlı yayınlar sırasında sık sık alkışladıklarını belirtmişti.

Simonyan, sarı yelekler gösterilerinin görüntülerinin milyonlarca insan tarafından izlendiğini de vurgulamıştı.