Kremlin’den Yeni Zelanda saldırısı hakkında açıklama: Canavarca bir terör eylemi

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yeni Elanda'da en az 49 kişinin öldüğü cami saldırısı ile ilgili ülkenin Başbakanı Jacinda Ardern'e ve ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, saldırıyı ‘canavarca' olarak nitelendirdi.

© REUTERS / FRANCOIS LENOIR Çavuşoğlu: Yeni Zelanda'daki saldırıda iki Türk yaralı

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, Ardern'e gönderdiği telgrafla ölenlerin yakınlarına taziyelerini ve yaralıların en yakın zamanda iyileşmesi yönündeki dileklerini iletti.

Açıklamada Putin'in "İbadet eden sivillere yönelik saldırı gaddarlığı ve kötücüllüğü ile sarsıcı. Bu suça dahil olan tüm tarafların hak ettikleri cezayı bulmasını umuyorum" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

'PUTİN DE SALDIRIYI KARARLILIKLA KINIYOR'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da gazetecilere yaptığı açıklamada "Tamamen canavarca bir olay. Moskova trajedi ile ilgili Yeni Zelanda ile dayanışma içinde. Putin de kararlılıkla bu terör saldırısını kınıyor" ifadelerini kullandı.