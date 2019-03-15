Rus Dışişleri'nden tepki: Batılı ülkeler, Ortadoğu'daki militanların dönmemesi için onları vatandaşlıktan çıkarıyor

© AFP 2018 / Bulent KILIC DSG kampında kavga: 'IŞİD'ci kadınlar saldırdı'

Haftalık basın toplantısında, Ortadoğu'daki çatışma bölgelerinden dönen militanlarla ne yapılacağı tartışmaları hakkındaki bir soruyu yanıtlayan Zaharova, Batılı ülke yetkililerinin militanların ve ailelerinin rehabilitasyonu ve yeniden entegrasyonunu teşvik ettiğini, terör suçuyla yargılanan kişilerin haklarının çiğnenmesine izin verilmemesinin önemine değindiğini anlattı.

Bunun güzel ve doğru bir tutum olduğunu ancak uygulamada aynı Batılı ülkelerin militanların dönmemeleri için her türlü çabayı sarf ettiğini söyleyen Zaharova, "Vatandaşlıktan çıkarma yöntemine giderek daha sık başvuruluyor. Bir zamanlar Suriye hükümeti ve Devlet Başkanı Beşar Esad karşıtı silahlı grupları destekleyen Batılı demokrasiler, şimdiyse militanlardan kurtulmak için her yola başvuruyor" ifadelerini kullandı.

© REUTERS / Rodi Said DSG, 800'den fazla IŞİD militanını esir aldı

Bu arada Zaharova, Suriye'de bulunan yabancı militanların ve aile fertlerinin Suriye yönetimine teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

Bunun en basit ve doğru seçenek olduğunun altını çizen Zaharova, "Ancak söz konusu seçenek, Suriyelilerin meşru şekilde seçtiği Esad'ın dolaylı olarak tanınması anlamına gelecek ve bu, çoğu Batılı ülke için kabul edilemez" diye ekledi.