Peskov: Rusya, Notre Dame Katedrali'nin restorasyonu için her türlü yardımı sunmaya hazır

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yangında büyük zarar gören Paris'teki Notre Dame Katedrali'nin restorasyonu için yardım talep edilmesi halinde, Rusya'nın uzman ve malzeme göndermeye hazır olduğunu söyledi.

Peskov, "En önemli husus, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de söylediği gibi, Ortaçağ mimari eserlerinin restorasyonu konusunda zengin bir deneyime sahip, dünyanın en iyi uzmanlarına sahibiz. Bu nedenle, talep gelmesi halinde, yardım göndermeye hazır olacağız" dedi.

Peskov, Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a gönderdiği telgrafta en iyi Rus uzmanların çalışmalar için Paris'e gönderilmesini teklif ettiğini anımsattı.

Peskov, Moskova'nın Paris'e çatı için ahşap malzeme gibi farklı yardımlar sunmaya hazır olup olmadığı sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Hiç şüphem yok, eğer katedralin çatısı için Fransa'da bulunmayan ahşap malzeme gerekirse, çatının inşasında Rus ahşabı kullanıldığını düşünmesem de, bu yardımı sunacağız."