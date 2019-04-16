Rusya'dan Notre Dame için bağış kampanyası: 'Genlerimizde var'

Yangında büyük zarar gören Paris'teki Notre Dame Katedrali'nin restorasyonu için bağış kampanyası başlatmayı öneren Rusya Kültür Bakanlığı Müzeler Dairesi Başkanı Vladislav Kononov, zor duruma düşenlere yardım eli uzatmanın Rusya halkının genlerinde olduğunu söyledi.

Rus basınına konuşan Kültür Bakanlığı Müzeler Dairesi Başkanı Vladislav Kononov, "Kültür abidelerinin başına gelenlere kayıtsız kalmayan kişilere, Notre Dame Katedrali'nin restorasyonu için bağış toplamayı önereceğiz. Bunun doğru olacağını düşünüyorum. Müzelerle görüşüyoruz ve onların bu inisiyatifi destekleyeceğini düşünüyorum" diyerek ekledi:

"Zorda kalanların yardımına koşmak genlerimizde var."

ELÇİLİK DE HAREKETE GEÇTİ

Fransa'nın Moskova Büyükelçiliği de yardımda bulunmak isteyen kişiler için elçiliğin internet sitesinde gerekli bilgileri paylaşacaklarını açıkladı.

Fransız elçilik sözcüsü, "Halk, ellerinde çiçeklerle elçiliğin önüne geliyor, bazıları maddi yardımda bulunuyor. Bunu daha kapsamlı bir kampanyaya dönüştürmek istiyoruz" dedi.

PUTİN MACRON'A YARDIM TEKLİF ETMİŞTİ

Öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a gönderdiği telgrafta, en iyi Rus uzmanların çalışmalar için Paris'e gönderilmesini önerdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yardım talep edilmesi halinde, Rusya'nın restorasyon için uzman ve malzeme göndermeye hazır olduğunu duyurdu.