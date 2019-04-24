Suriye’de Rus askerin ölümünden sorumlu iki kişi daha tespit edildi

Rusya Soruşturma Komitesi’nin, TSK’nın düşürdüğü Rus Su-24 uçağının pilotu Oleg Peşkov’un ölümünde dahli olan iki Suriye vatandaşı için gıyabi tutuklama kararı verilmesi için mahkemeye başvurduğu belirtildi.

Moskova'daki Basmannıy Mahkemesi’nin sözcüsü Yunona Tsareva, Rusya Soruşturma Komitesi’nin, pilot Oleg Peşkov’un ölümünde dahli olan Suriye vatandaşları A. Manlı ve U. Abdullah hakkında gıyabi tutuklama kararı verilmesi için başvuru yaptığını açıkladı.

Duruşmanın bugün yapılacağı bildirildi.

Rus pilot Oleg Peşkov ve Rus deniz piyadesi Aleksandr Pozıniç’in 24 Kasım 2015’te yasadışı silahlı grupların üyeleri tarafından öldürülmesi ve Su-24’ün ikinci pilotu Konstantin Murahtin’i öldürmeye teşebbüsünde bulunulmasıyla ilgili yürütülen dava kapsamında, geçtiğimiz yılın kasım ayında, 9 Suriye vatandaşı için gıyabi tutuklama kararı verilmişti. Kırmızı bültenle aranan bu kişiler henüz gözaltına alınmadı.

Peşkov, Türk hava sahasını ihlal ettiği iddiasıyla TSK tarafından 24 Kasım 2015'te düşürülen Su-24 uçağının birinci pilotuydu.

Pozıniç, 24 Kasım'da düşürülen Rus uçağının mürettebatını kurtarma operasyonu sırasında, militanların imha ettiği Mi-8 helikopterinde boynuna bir şarapnel parçasının isabet etmesi nedeniyle ölmüştü.