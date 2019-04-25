Moon, Seul'de Patruşev'i ağırladı: Putin-Kim zirvesinin olumlu etki yaratacağını umuyorum

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Seul'de Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile bir araya geldi. Moon, Putin-Kim zirvesinin Kore Yarımadası'ndaki barış sürecini olumlu etkilemesini umduğunu söyledi.

© AP Photo / Putin ile Kuzey Kore lideri Kim bir araya geldi

Kuzey Koreli lideri Kim Jong-un Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşürken Nikolay Patruşev de, Seul'e giderek Güney Kore Devlet Başkanı Moon'la bir görüşme yaptı.

Güney Kore Devlet Başkanlığı İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre Patruşev, Vladivostok'taki Rusya-Kuzey Kore zirvesinin sonuçlarını Seul'e en kısa sürede ileteceklerini belirtti.

Moon da, zirvenin bölgedeki barış sürecine olumlu etki edeceğini umduklarını söyledi.

Pres. Moon (@moonriver365) met with the Russian delegation led by Nikolai Patrushev, Secretary of the Security Council of the Russian Federation. pic.twitter.com/iA0sIHGxet — The Office of President Moon Jae-in (@TheBlueHouseENG) April 25, 2019

​'PUTİN'İN ARZUSU TAKDİRE ŞAYAN'

Putin'in Kore Yarımadası'ndaki sorunu diplomatik ve siyasi yöntemlerle çözme arzusunu çok takdir ettiğini kaydeden Moon, "Putin-Kim zirvesinin yarımadanın nükleer silahlardan tamamen arındırılmasına ve kalıcı barış sağlanmasına olumlu katkı sunacağını umuyorum" ifadelerini kullandı.

'İŞBİRLİĞİ, YATIRIMLAR, EKONOMİ ELE ALINDI'

Rusya Güvenlik Konseyi'nin açıklamasına göre taraflar, Rusya ile Güney Kore arasındaki işbirliğini, güvenlik, yatırım ve ekonomi konularını ele aldı.

Patruşev, Rusya'nın Kore Yarımadası'nda barış ve güvenliğin tesisini de öngören Güney Kore'yle iyi komşuluk ilişkilerini pekiştirme niyetinin devam ettiğinin altını çizdi.