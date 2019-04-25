İşaret dili uzmanı, Kim’in Putin ve Tramp’la görüşmeleri karşılaştırdı

Sputnik’e konuşan Anişçenko, “Kim, Trump’la görüşmede bile bu kadar heyecanlanmamıştı, kendinden emin ve sakindi. Oysa Trump onu manipüle etmeye çalışıyordu, kolundan çekiyordu ama başaramadı” dedi.
Ким Чен Ын, подглядывая часто в блокнот и перебирая пальцы, очевидно что-то хотел спросить, но стеснялся. Эксперт считает это признаком очень сильного стресса: «Ким даже на встрече с Трампом не так волновался, там он был уверенным, спокойным, там Трамп пытался им манипулировать» pic.twitter.com/7yuaeOBFpl— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) April 25, 2019
Anişçenko, “Liderler masaya otururlarken Putin rahat görünüyor, Kim Jong-un ise sağa sola bakıyor, giyimini düzeltiyor, yerini değiştiriyor, bu davranışı stresi gösteriyor. Rus lider ise gülümsüyor, rahat” ifadelerini kullandı.
Anişçenko ayrıca, tokalaşmaları sırasında her iki liderinde gülümsediğine dikkat çekti ve bunun olumlu bir işaret olduğunu vurguladı.
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