İşaret dili uzmanı, Kim’in Putin ve Tramp’la görüşmeleri karşılaştırdı

Rus profil ve işaret dili uzmanı İlya Anişçenko, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmenin başında heyecanlı göründüğünü, bu heyecanın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmede sergilediğinden çok daha büyük olduğunu belirtti.

Sputnik’e konuşan Anişçenko, “Kim, Trump’la görüşmede bile bu kadar heyecanlanmamıştı, kendinden emin ve sakindi. Oysa Trump onu manipüle etmeye çalışıyordu, kolundan çekiyordu ama başaramadı” dedi.

Ким Чен Ын, подглядывая часто в блокнот и перебирая пальцы, очевидно что-то хотел спросить, но стеснялся. Эксперт считает это признаком очень сильного стресса: «Ким даже на встрече с Трампом не так волновался, там он был уверенным, спокойным, там Трамп пытался им манипулировать» pic.twitter.com/7yuaeOBFpl — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) April 25, 2019

​

Kim’in heyecanlı olduğunu, aldığı derin nefesten belli olduğunu belirten uzman, videoda göğüs kafesi ve omuzlarının nasıl kalktığı, ellerinin nasıl telaşlı olduğu göründüğünü söyledi.

Anişçenko, “Liderler masaya otururlarken Putin rahat görünüyor, Kim Jong-un ise sağa sola bakıyor, giyimini düzeltiyor, yerini değiştiriyor, bu davranışı stresi gösteriyor. Rus lider ise gülümsüyor, rahat” ifadelerini kullandı.

Anişçenko ayrıca, tokalaşmaları sırasında her iki liderinde gülümsediğine dikkat çekti ve bunun olumlu bir işaret olduğunu vurguladı.