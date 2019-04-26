Putin: Kuşak ve Yol inisiyatifi, Avrasya Ekonomik Birliği'nin hedefleriyle tamamen uyumlu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in aldığı 'Kuşak ve Yol' inisiyatifinin Rusya öncülüğündeki Avrasya Ekonomik Birliği'nin hedeflerine tamamen uygun olduğunu söyledi.

2. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu yaklaşık 40 ülkenin temsilcilerinin katılımıyla Çin'in başkenti Pekin'de başladı.

Vladimir Putin, forumda yaptığı konuşmada, Çin'in Kuşak ve Yol inisiyatifinin Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Ermenistan'dan oluşan Avrasya Ekonomik Birliği'nin hedefleriyle tamamen uyumlu olduğunu kaydetti.

"Çin'in eylemleri Rusya'nın planlarıyla mükemmel bir şekilde örtüşüyor" diyen Putin, beş üye ülkenin Avrasya Ekonomik Birliği'nin inşasının Kuşak ve Yol inşasıyla kenetlenmesi fikrini desteklediğini ifade etti.

PUTİN Şİ'YE 1956 TARİHLİ POSTER HEDİYE ETTİ

Bu arada Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, forum kapsamında çalışma kahvaltısında bir araya geldi.

Görüşmenin sonunda Putin, mevkidaşına 1956 yılında Sovyet sanatçı İsaak Grinşteyn tarafından hazırlanan ve Rusya-Çin işbirliğini betimleyen bir poster hediye etti.

Posterde iki ülke işçileri, 1 Ocak 1956'da açılan Trans Sibirya: Moskova-Ulan Batur-Pekin Demiryolu'nun ve Moskova'da inşa edilen Pekin Oteli'nin açılışının tasvir edildiği SSCB ve Çin haritaları önünde birbirini selamlarken görülüyor.

Şİ PUTİN'E GÜMÜŞ ÇAY SETİ VE AT HEYKELİ HEDİYE ETTİ

Şi ise Putin'e Pekin'deki Dostluk Oteli'nden Eski Çin'in güzellikleri ile manolya çiçeğinin işlendiği gümüş çay seti hediye etti.

Dostluk Oteli, 65 yıl önce iki ülke arasındaki yakın ilişkilerin onuruna inşa edilmişti.

Ayrıca Putin, Şi'den 'Büyük İpek Yolu'nda Efsanevi At' heykelinin seramikten yapılan kopyasını aldı. Heykelin orijinali Pekin'deki Çin Ulusal Müzesi'nde sergileniyor.

KUŞAK VE YOL GİRİŞİMİ

Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping, Eylül 2013'te Orta Asya turu kapsamında Kazakistan’daki bir üniversitede yaptığı konuşmada, 'İpek Yolu Ekonomik Kuşağı' ve Ekim 2013'te Endonezya’nın başkenti Cakarta’da milletvekillerine hitabı sırasında '21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu'nun inşası fikirlerini ortaya koymuştu.

Bu iki girişim, Çin tarafınca daha sonra 'Kuşak ve Yol' olarak adlandırıldı. Burada 'Kuşak', İpek Yolu Ekonomik Kuşağı'nı, 'Yol' ise 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu'nu ifade ediyor. Projeyle ulaşım ağları, enerji ağları ve telekomünikasyon yoluyla uluslararası entegrasyon hedefleniyor.