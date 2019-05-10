RT'nin belgeseli: Kozmonot olmak nelere mal oluyor?

Russia Today’in (RT) Kozmonotlar Günü için hazırladığı ‘To be A Cosmonaut’ (Kozmonot Olmak) isimli belgeselde, kozmonot olmak için verilen uğraşlar gözler önüne serildi. Belgeselde, üç kozmonot adayının çocukluk hayallerinin gerçek olması için geçtiği zorlu sınav, psikolojik ve fiziksel testler anlatılıyor.

© Sputnik / РИА Новости Uzayda tek başına kalma rekoru kıran kozmonot Bıkovskiy öldü

Kozmonot olmak için bazı sıkı kurallar var: İlk olarak üniversitelerin pilotaj, mühendislik yahut fen bilimleri fakültelerinden mezun olmuş olmak gerekiyor. Ardından adaylar çok titiz psikolojik testlere tâbi tutuluyor. Tabii sağlık durumlarının da kusursuz olması gerek. Bunun yanı sıra boy, kilo, kalça ve göğüs gibi ölçüler de oldukça mühim zira kozmonotların uzay giysilerine sığmaları gerekiyor. Kozmonot olmak için gereken fiziksel özelliklerden kimileri şöyle:

Yaş: 35-

Boy: 150-190 cm

Kilo: 50-90 kg

Ayak uzunluğu: 29,5- cm

Kozmonot alım sürecinde 420 aday listeye alınmış olsa da, bunlardan yalnızca 8’i elemeyi geçebildi. Russia Today’in (RT) yeni hazırladığı belgesel ise, üç kozmonot adayının iki yıllık eleme sürecinde yaşadıkları zorlukları konu alıyor.

Aday 1: Konstantin Borisov

Borisov, yeni kozmonot alımı ilanına başvuru yaparken oldukça istekliydi zira çocukluğundan bu yana uzayda yolculuk yapmak istiyordu. Suyun altında 5 dakika 13 saniye nefesini tutabilen Borisov için bu antrenmanlar yerçekimsiz ortam hissini yaratıyordu.

Konstantin işletme danışmanı olarak çalıştığı sırada, ilanı görmesiyle beraber kozmonot olma şansı olduğunu keşfetti. Ancak 30 yaşında olduğundan derhal havacılık eğitimine kaydolarak, beş sene boyunca burada eğitim aldı.

Belgeselde kameralara istifa dilekçesini imzalarken yansıyan Borisov’a tüm iş arkadaşları başarılar, kolay kalkışlar ve yumuşak inişler diledi.

Aday 2: İrina Zelenkova

© Fotoğraf : Lenta.ru Rus kozmonotun yörüngede giydiği kostüm yarım milyona satışa çıkarıldı

Zelenkova profesyonel atlet, kros kayakçı, okçu ve Everest Dağı’nın tepesine dahi tırmanmış bir dağcı.

Tıp bilimleri üzerine doktora yapan Zelenkova, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin gelişim merkezinde çalışıyor.

Zelenkova, “İnsan doğasına ters koşullar altında çalışmak en büyük tutkum. Çalışmalarıma uzayda devam etmeyi de çok isterim” diyor.

Üstelik önceleri kendisi gibi sıradan birinin kozmonot olmak için başvuruda bulunabileceği aklından dahi geçmemiş.

Aday 3: Andrey Sdatçikov

Küçüklüğünden bu yana pilot yahut kozmonot olmayı düşleyen Andrey, bunun yerine uçak mühendisi oldu.

Yeni kozmonot alımı ilanını gördüğünde belirtilen tüm koşulları sağladığını gördüğünde ise derhal başvuruda bulundu.

Bu süreçte tüm adaylar çeşitli tıbbi ve fiziki testlere tabii tutuluyor, başvuru için bu evraklar esas alınıyordu.

© Fotoğraf : Russian Federal Space Agency Rus kozmonotlar 2031'de Ay'a ayak basacak

Başvuruları alan bir görevli “Çoktan elendiniz, boşuna çabalamayın” dedikçe adaylar daha da geriliyordu.

Hedeflerine ulaşmak isteyen adaylar oldukça zorlu eğitimler ve ağır testlere tabii tutuldu.

Peki adayların yakınları ne düşünüyordu? Son turda elenmek nasıl bir histi? 400 soruluk bir sınav nasıl bitirilirdi? Ve özellikle de nasıl sakin kalıp bu iş sonuna kadar götürülürdi?

Adayların geçtiği tüm eleme süreçleri, saç beyazlatacak seçim günü, ormanda hayatta kalma eğitimleri ve roket rampasına ilk çıkış… Adayların hayallerinin gerçek olup olmadığını merak ediyorsanız, tüm bunlar ve çok daha fazlası RT’nin ‘To be a Cosmonaut’ (Kozmonot Olmak) isimli yeni belgeselinde sizleri bekliyor.

#CosmonauticsDay: How cosmonaut candidates race to blast off to the stars? https://t.co/eVRaoSaYqY — RT (@RT_com) 12 Nisan 2019

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