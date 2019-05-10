RT'nin belgeseli: Kozmonot olmak nelere mal oluyor?

Yaş: 35-
Boy: 150-190 cm
Kilo: 50-90 kg
Ayak uzunluğu: 29,5- cm
Kozmonot alım sürecinde 420 aday listeye alınmış olsa da, bunlardan yalnızca 8’i elemeyi geçebildi. Russia Today’in (RT) yeni hazırladığı belgesel ise, üç kozmonot adayının iki yıllık eleme sürecinde yaşadıkları zorlukları konu alıyor.
Aday 1: Konstantin Borisov
Konstantin işletme danışmanı olarak çalıştığı sırada, ilanı görmesiyle beraber kozmonot olma şansı olduğunu keşfetti. Ancak 30 yaşında olduğundan derhal havacılık eğitimine kaydolarak, beş sene boyunca burada eğitim aldı.
Belgeselde kameralara istifa dilekçesini imzalarken yansıyan Borisov’a tüm iş arkadaşları başarılar, kolay kalkışlar ve yumuşak inişler diledi.
Aday 2: İrina Zelenkova
Tıp bilimleri üzerine doktora yapan Zelenkova, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin gelişim merkezinde çalışıyor.
Zelenkova, “İnsan doğasına ters koşullar altında çalışmak en büyük tutkum. Çalışmalarıma uzayda devam etmeyi de çok isterim” diyor.
Üstelik önceleri kendisi gibi sıradan birinin kozmonot olmak için başvuruda bulunabileceği aklından dahi geçmemiş.
Aday 3: Andrey Sdatçikov
Küçüklüğünden bu yana pilot yahut kozmonot olmayı düşleyen Andrey, bunun yerine uçak mühendisi oldu.
Yeni kozmonot alımı ilanını gördüğünde belirtilen tüm koşulları sağladığını gördüğünde ise derhal başvuruda bulundu.
Bu süreçte tüm adaylar çeşitli tıbbi ve fiziki testlere tabii tutuluyor, başvuru için bu evraklar esas alınıyordu.
Hedeflerine ulaşmak isteyen adaylar oldukça zorlu eğitimler ve ağır testlere tabii tutuldu.
Peki adayların yakınları ne düşünüyordu? Son turda elenmek nasıl bir histi? 400 soruluk bir sınav nasıl bitirilirdi? Ve özellikle de nasıl sakin kalıp bu iş sonuna kadar götürülürdi?
Adayların geçtiği tüm eleme süreçleri, saç beyazlatacak seçim günü, ormanda hayatta kalma eğitimleri ve roket rampasına ilk çıkış… Adayların hayallerinin gerçek olup olmadığını merak ediyorsanız, tüm bunlar ve çok daha fazlası RT’nin ‘To be a Cosmonaut’ (Kozmonot Olmak) isimli yeni belgeselinde sizleri bekliyor.
#CosmonauticsDay: How cosmonaut candidates race to blast off to the stars? https://t.co/eVRaoSaYqY— RT (@RT_com) 12 Nisan 2019
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