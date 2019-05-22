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12:00 22 Mayıs 2019
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    Rosgvardiya başkanı, Türkiye ziyaretlerini anlattı: Herkesle işbirliğine açığız

    © Sputnik / Aleksey Druzhinin
    Rusya
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    Rusya Ulusal Muhafızlar Birliği (Rosgvardiya) Başkanı Viktor Zolotov, Sputnik’e verdiği röportajda Rosgvardiya’nın uluslararası işbirliği amaçlarını, Avrupa ve Asya ülkeleri ile yapılan temaslar ve Türkiye ziyaretinde edinilen sonuçlarını anlattı.

    -Türkiye ziyaretinizin amacı neydi?

    © Sputnik / Elif Sudagezer
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    Rosgvardiya’nın toplum güvenliğini sağlamaktan Rusya sınırlarında güvenliği sağlayan sınır güçlerine destek gibi birçok önemli görevi var. Bu doğrultuda uluslararası işbirliği ve etkileşim çok önemli. Dünyanın birçok yerinde Rosgvardiya’nın fonksiyonları ve görevlerini yerine getiren muadil kurumlar var. Bugün de güvenlik konusunda başka ülkelerden meslektaşlarımızla işbirliği yapmak ve deneyimlerimizi paylaşmak çok gerekli. Türkiye ziyaretimiz sırasında İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Komutanlığı yönetimi ile bir dizi yapıcı görüşme gerçekleştirdik. Özellikle uluslararası terör ve başka önemli görev alanlarında da deneyim paylaşımı konularını ele aldık.

    -Türk meslektaşlarınızın özellikle ilginizi çeken bir deneyim alanı oldu mu?

    Ziyaret sırasında Rosgvardiya heyeti operasyon yönetim merkezi çalışmalarını görme imkânı buldu. Ülkede meydana gelen olaylarla ilgili bilgi toplama sistemi ve birliklerin yönetimi sırasında kurumun sahip olduğu imkânlar gösterildi. Silah kaçakçılığı konusunda çok ilginç yaklaşımlar, önleyici tedbirler vardı.

    Kırım Köprüsü
    © REUTERS / Pavel Rebrov
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    Görevlilerin genel eğitiminin yanı sıra nitelik ve hünerlerinin geliştirilmesi sürecini, özel amaçlı birimlerin hazırlık sürecini gördük. Rosgvardiya özel kuvvetleri gibi Türk özel kuvvetlerinin de güvenliğe yönelik çok geniş yelpazedeki sorunları çözmesi gerekiyor. Bu nedenle tüm bu hazırlık aşamalarında dağlık bölgelerde, denizde ve karada olmak üzere her türlü koşulda özel harekât gerçekleştirmeye yönelik uygulama alanları mevcut.

    -Görüşmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz, ne tür anlaşmalara varıldı?

    Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Komutanı ile yaptığımız görüşmede belli işbirliği konuları ele alındı. Birçok yönde işbirliğinden yana tavır sergiledik zira suç, terör ve aşırıcılıkla mücadele potansiyelinin yükseltilmesi ancak sıkı uluslararası işbirliği ile mümkün, bunun pekâlâ farkındayız.

    Rosgvardiya ve Türkiye Jandarma Komutanlığı’nın ilgili birimlerinin başkanları arasında ortak toplantılar gerçekleştirilmesi, işbirliğinin etkili şekilde sürdürülmesini sağlayacak etkinlikler düzenlenmesi konusunda anlaştık.

    -Rosgvardiya başka hangi ülkelerle işbirliği yapıyor? Yakın zamanda başka ne gibi planlarınız var?

    Mustafa Kemal Atatürk
    © AA / Arşiv
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    2025 yılına kadar yurtdışından partnerlerimizle benzer görevleri yürüten kurumlar arasında işbirliği anlaşması imzalamayı planlıyoruz. Bu nedenle uzun süreli ve sistemli bir işbirliği yapılmasını umuyoruz.

    Belirli bir ülkeden bahsedecek olursak, Özbekistan ve diğer Orta Asya ülkeleri ile işbirliğimiz oldukça etkin şekilde gelişiyor. Sırbistan ve Almanya gibi bir dizi Avrupa ülkesi ile de işbirliğini destekliyoruz.

    Bu yıl Çinli partnerlerimizin katılımıyla tatbikat gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Tatbikata gözlemci olarak Belarus, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan’dan temsilcileri davet etmek istiyoruz. Ayrıca uluslararası yarışmalarda da yer almaya çalışıyoruz. Sözgelimi Rosgvardiya olarak Dubai’de polis özel kuvvetleri yarışmasına katıldık. Birleşik Arap Emirlikleri’nden meslektaşlarımızla işbirliğimiz aktif biçimde sürüyor.

    Tüm ülkelerle işbirliğine hazırız. Türkiye ziyaretimizde edindiğimiz sonuçlar da uluslararası işbirliği konularının nasıl çözüme kavuşturulacağının göstergesi.

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    Etiketler:
    Dubai, Kazakistan, Belarus, Azerbaycan, Orta Asya, Özbekistan, Sırbistan, Almanya, Süleyman Soylu, Terör, Jandarma, İçişleri Bakanlığı, Rusya, Türkiye, Asya, Avrupa, Sputnik, Viktor Zolotov, Rusya Ulusal Muhafızlar Birliği (Rosgvardiya)
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