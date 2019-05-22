Rosgvardiya başkanı, Türkiye ziyaretlerini anlattı: Herkesle işbirliğine açığız

-Türkiye ziyaretinizin amacı neydi?
-Türk meslektaşlarınızın özellikle ilginizi çeken bir deneyim alanı oldu mu?
Ziyaret sırasında Rosgvardiya heyeti operasyon yönetim merkezi çalışmalarını görme imkânı buldu. Ülkede meydana gelen olaylarla ilgili bilgi toplama sistemi ve birliklerin yönetimi sırasında kurumun sahip olduğu imkânlar gösterildi. Silah kaçakçılığı konusunda çok ilginç yaklaşımlar, önleyici tedbirler vardı.
-Görüşmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz, ne tür anlaşmalara varıldı?
Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Komutanı ile yaptığımız görüşmede belli işbirliği konuları ele alındı. Birçok yönde işbirliğinden yana tavır sergiledik zira suç, terör ve aşırıcılıkla mücadele potansiyelinin yükseltilmesi ancak sıkı uluslararası işbirliği ile mümkün, bunun pekâlâ farkındayız.
Rosgvardiya ve Türkiye Jandarma Komutanlığı’nın ilgili birimlerinin başkanları arasında ortak toplantılar gerçekleştirilmesi, işbirliğinin etkili şekilde sürdürülmesini sağlayacak etkinlikler düzenlenmesi konusunda anlaştık.
-Rosgvardiya başka hangi ülkelerle işbirliği yapıyor? Yakın zamanda başka ne gibi planlarınız var?
Belirli bir ülkeden bahsedecek olursak, Özbekistan ve diğer Orta Asya ülkeleri ile işbirliğimiz oldukça etkin şekilde gelişiyor. Sırbistan ve Almanya gibi bir dizi Avrupa ülkesi ile de işbirliğini destekliyoruz.
Bu yıl Çinli partnerlerimizin katılımıyla tatbikat gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Tatbikata gözlemci olarak Belarus, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan’dan temsilcileri davet etmek istiyoruz. Ayrıca uluslararası yarışmalarda da yer almaya çalışıyoruz. Sözgelimi Rosgvardiya olarak Dubai’de polis özel kuvvetleri yarışmasına katıldık. Birleşik Arap Emirlikleri’nden meslektaşlarımızla işbirliğimiz aktif biçimde sürüyor.
Tüm ülkelerle işbirliğine hazırız. Türkiye ziyaretimizde edindiğimiz sonuçlar da uluslararası işbirliği konularının nasıl çözüme kavuşturulacağının göstergesi.
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