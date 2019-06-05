Rus Dışişleri: Türkiye’yle anlaşmamıza bağlıyız, ancak İdlib’deki militanların saldırılarına göz yumamayız

Türkiye’yle İdlib’e ilişkin imzaladıkları Soçi Mutabakatı’na hâlâ bağlı olduklarını belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ancak bu bölgedeki militanların saldırılarına göz yummalarının da imkansız olduğunu vurguladı.

Haftalık basın toplantısında Suriye’nin İdlib bölgesindeki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zaharova, "Militanların kışkırtmaları ve ani saldırılarına karşın Rusya, İdlib’deki duruma istikrar kazandırılması amacıyla Türkiye’yle yapmış olduğu anlaşmalara hâlâ sadık" dedi.

“Ülkelerimizin askerleri daima temas halinde ve şiddetin tırmanmasını önlemek amacıyla eylemlerini birbirleriyle koordine ediyorlar” diye konuşan Rus Dışişleri Sözcüsü, şu vurguyu yaptı:

“Bunların yanında, teröristlerin tehlikeli provokatif eylemlerine de göz yummamız imkansız. Zira söz konusu teröristler bu eylemleriyle Rus hava üssü Hmeymim’i, Suriye askerlerini ve sivilleri tehdit ediyor.”

Zaharova’nın açıklaması öncesinde Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’dan İdlib’deki militanların sivillere ve Rus tesislerine saldırmasını engellemenin Türkiye’nin sorumluluğu olduğu hatırlatması gelmişti.

Rusya ile Türkiye’nin Eylül 2018’de Soçi'de imzaladıkları mutabakata göre, radikal terör örgütlerinin İdlib'deki silahsızlandırılmış tampon bölgeden çekilmesi gerekiyordu. Ancak sürenin Ekim 2018'de dolmasına rağmen Türkiye bu örgütlerin hepsinin buradan çekilmesini sağlamış değil.