Lavrov: Avrupa artık Rusya fobisi olanların kaprislerine uymak istemiyor

Avrupa Konseyi’nin 2014 yılında askıya aldığı oy hakkını Rusya’ya iade etme kararını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa ülkelerinin Rusofobi politikasının verimsiz olduğunu anladığını ve azınlıktan olan bu kişilerin kaprislerine uymak istemediğini belirtti.

Lavrov, Rusya medyasına yaptığı açıklamada, “Avrupa Birliği’nde Rusya fobisi olanlar azınlıkta. Ama onlar dayanışma, fikir birliği ilkesi üzerine spekülasyon yaparak son zamana kadar Avrupa Birliği ve NATO’nun Rusya politikasına yön veriyordu. Şimdi artık ağırbaşlı Avrupa ülkeleri, bu politikanın verimsiz olduğunu anlamıştır. Artık bu azınlığın kaprislere uymak istemiyorlar. Bunu, geçtiğimiz günlerde Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin aldığı kararlarda ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin Rus parlamenterlere yönelik ayrımcılığa son verilmesine yönelik kararlarında da görüyoruz” dedi.