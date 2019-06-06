Lavrov: Avrupa artık Rusya fobisi olanların kaprislerine uymak istemiyor

Lavrov, Rusya medyasına yaptığı açıklamada, “Avrupa Birliği’nde Rusya fobisi olanlar azınlıkta. Ama onlar dayanışma, fikir birliği ilkesi üzerine spekülasyon yaparak son zamana kadar Avrupa Birliği ve NATO’nun Rusya politikasına yön veriyordu. Şimdi artık ağırbaşlı Avrupa ülkeleri, bu politikanın verimsiz olduğunu anlamıştır. Artık bu azınlığın kaprislere uymak istemiyorlar. Bunu, geçtiğimiz günlerde Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin aldığı kararlarda ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin Rus parlamenterlere yönelik ayrımcılığa son verilmesine yönelik kararlarında da görüyoruz” dedi.
© REUTERS / Vincent Kessler
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)