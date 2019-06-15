Putin: Rusya, İran ve Türkiye’nin Suriye işbirliği gerçek verimlilik sağlıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova-Tahran-Ankara işbirliğinin Suriye’de gerçek verimlilik sağladığını ve anayasa komitesinin kurulması ve faaliyete geçirilmesi dahil diyalog sürecinin ilerletilmesine yardımcı olduğunu belirtti.

Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde konuşan Putin, “Suriye’de uzun vadeli istikrarı sağlamanın, bölgemizin güvenliğini sağlamak için son derece önemli bir görev olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Rusya’nın yardımıyla Suriye topraklarının büyük kısmının meşru hükümetin kontrolüne geçtiğini kaydeden Rus lider, halihazırda Suriye’de barışçıl yapıya geçiş ve sığınmacıların evlerine dönüşü için elverişli koşulların oluşturulduğunu söyledi.

Putin, “Rusya, İran ve Türkiye’nin Astana formatındaki koordinasyonu gerçek verimlilik sağlıyor. Birlikte biz, Suriye Anayasa Komitesi’nin oluşturulması ve faaliyete geçirilmesi dahil Suriyeli taraflar arasındaki diyalog sürecinin ilerletilmesine yardımcı oluyoruz” diye kaydetti.

Putin, “Suriye’de normalleşme için gerekli politik değişiklikler için hazırlıklara mümkün olan en kısa sürede başlamak önemli” diye ekledi.