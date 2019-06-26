ARMY-2019’da kar baykuşu görünümlü İHA tanıtıldı

ARMY-2019 fuarında ‘ERA’ teknokenti tarafından kar baykuşu görünümlü keşif İHA’sı tanıtıldı.
Технополис «Эра» разработал беспилотник в виде полярной совы: https://t.co/ANFrh1Yj0o pic.twitter.com/kT0UxplHjw— Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) 25 Haziran 2019
ERA standından yapılan açıklamaya göre, İHA’nın takım halindeki ağırlığı 5 kilogram. Tek bir kişi tarafından kolaylıkla taşınıp havalandırılabiliyor.
Fuarda ayrıca görünüş olarak doğana benzeyen ve doğan sesini taklit edebilen bir İHA da tanıtıldı.
Uluslararası haber ajansı Rossiya Segodnya, Rusya'da düzenlenen askeri-teknik fuar ARMY-2019'un resmi haber ajansıdır, uluslararası haber ajansı ve radyo Sputnik ise forumun uluslararası enformasyon partneridir.
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