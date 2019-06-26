ARMY-2019’da kar baykuşu görünümlü İHA tanıtıldı

Rusya’nın Moskova bölgesinde dün açılışı yapılan 5. Uluslararası Askeri Teknik Fuarı ARMY-2019’da Krasnodar bölgesinden ‘ERA’ teknokenti, keşif amaçlı ve kar baykuşu görünümlü insansız hava aracını (İHA) tanıttı.

ARMY-2019 fuarında ‘ERA’ teknokenti tarafından kar baykuşu görünümlü keşif İHA’sı tanıtıldı.

Технополис «Эра» разработал беспилотник в виде полярной совы: https://t.co/ANFrh1Yj0o pic.twitter.com/kT0UxplHjw — Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) 25 Haziran 2019

​ERA standından yapılan açıklamaya göre, İHA’nın takım halindeki ağırlığı 5 kilogram. Tek bir kişi tarafından kolaylıkla taşınıp havalandırılabiliyor.

Hava aracı, belli bir hedefin koordinatlarını belirliyor ve lazer ışıkları ile ağır silahlar ve hava araçlarını yönlendirebiliyor. Bu İHA havada 40 dakika kadar kalabiliyor.

Fuarda ayrıca görünüş olarak doğana benzeyen ve doğan sesini taklit edebilen bir İHA da tanıtıldı.

Uluslararası haber ajansı Rossiya Segodnya, Rusya'da düzenlenen askeri-teknik fuar ARMY-2019'un resmi haber ajansıdır, uluslararası haber ajansı ve radyo Sputnik ise forumun uluslararası enformasyon partneridir.