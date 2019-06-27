Rusya'dan Ukrayna ve Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi'ne 'Kerç' notası

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ve Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi'ne, Kerç Boğazı'nda Rusya’nın el koyduğu 3 Ukrayna savaş gemisi ve mürettebatının serbest bırakılması için Kiev’in Rusya yasaları çerçevesinde kullanabileceği imkânların yer aldığı birer nota gönderdi.

Bakanlıktan notalara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Gönderilen notalarda özellikle 24 Ukraynalı denizci ile ilgili mahkeme sürecinin devam ettiğine, ayrıca Rusya ceza yasalarında denizcilerin ve gemilerin serbest bırakılması için Ukrayna’nın şu aşamada uygulamaya koyabileceği mevcut imkânlara dikkat çekiliyor" ifadelerine yer verildi.

Hem Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi hem de Ukrayna'nın Moskova'daki büyükelçiliğine gönderilen notada, Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin öngördüğü uyuşmazlık çözümü prosedürlerinin Kerç Boğazı'nda yaşanan durum için geçerli olmadığı vurgulandı.

Geçen ay Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi, Rusya'nın el koyduğu 3 Ukrayna savaş gemisiyle mürettebatı 24 Ukrayna askerinin serbest bırakılması yönünde karar almıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise bu karara tepki göstererek, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'nde Kerç Boğazı olayının çözümü için öngörülen prosedürlerin uygulanamaz olduğunu ve mahkemenin bu alanda yetki sahibi olmadığını açıklamıştı