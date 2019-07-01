Kremlin Sözcüsü Peskov, gazetecilerin Putin’in termos bardağına büyük ilgi göstermesine şaşırdı

Sosyal medya kullanıcılarının Putin’in bardağı ile ilgili çeşitli spekülasyonları üzerine Peskov, gazetecilere Putin’in sürekli olarak çay içtiğini ve bu nedenle termos bardağından yanından ayırmadığını açıkladı.
Peskov, gazetecilerin bu yöndeki soruları üzerine, “Google’da araştırırsanız bu bardak ile ilgili bir ya da iki yıl öncesine ait hikayelerimizi bulursunuz. Eski bir hikaye, bu nedenle ancak şimdi dikkat çekiyor olması garip” yanıtını verdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, özel termos bardağını çeşitli etkinliklerde sıklıkla kullanıyor. Rus lider, Japonya’daki G20 zirvesinde de bardağı ile katılmış, ABD Başkanı Donald Trump’la kadeh tokuşturmuştu.
#Putin brings special mug to #G20 banquet with #Trump— RT (@RT_com) June 29, 2019
What do you think was inside his mug?
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