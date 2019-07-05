İngiltere, Küresel Basın Özgürlüğü Konferansı için RT'ye akreditasyon vermedi: Yerimiz kalmadı

Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Londra yönetiminin Küresel Basın Özgürlüğü Konferansı için RT'ye akreditasyon vermediğini belirtti.

İnsan hakları, fikir özgürlüğü ve basın özgürlüğü gibi temel değerlerin savunulmasının gerekliliğini her fırsatta dile getiren İngiltere, Rus basınına karşı olumsuz tutumunu sürdürüyor.

Telegram hesabından açıklama yapan Simonyan, "İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Küresel Basın Özgürlüğü Konferansı için akreditasyon vermeyi reddettiler. Kanıtlanmak istenen de işte buydu" ifadelerini kullandı.

RT'den yapılan açıklamada ise, "Telefonda söylediler: Yerimiz kalmadı. Küresel Basın Özgürlüğü Konferansı'nda yer yok. Basın özgürlüğü, herkes için geçerli değil" dendi.

RT'ye göre sosyal medya kullanıcıları, İngiliz Dışişleri'ni mesaj yağmuruna tutarak, önce WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ı serbest bırakma, ondan sonra basın özgürlüğünden bahsetme çağrısı yaptı.