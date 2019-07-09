Yeni Ukrayna belgeseli için Stone’a konuşan Putin: Poroşenko, iktidarı kaybetmemenin bir yolunu arıyordu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’yı konu alan yeni belgeseli için ünlü ABD’li yönetmen Oliver Stone’la yeniden bir araya geldi. Görüşmede Kerç boğazında yaşanan gerilime yönelik soruları da yanıtlayan Putin, meselenin Ukrayna seçimleri arifesinde kasten yürütülen bir provokasyondan ibaret olduğunu dile getirdi.

Neredeyse her filmiyle tartışma yaratan yönetmen Stone, ‘Ukrayna Mücadelesi’ isimli belgeseli için Rusya Devlet Başkanı Putin ile özel bir röportaj gerçekleştirdi. Görüşmede Putin, Kiev’in politikalarına yönelik tutumunu dile getirdi.

Stone ise iki ülke arasındaki gerilimi tırmandıran ve Ukrayna’da sıkıyönetim ilan edilmesine neden olan Kerç boğazı olayına yönelik sorularını da Rus lidere yöneltmeyi unutmadı.

Путин в фильме Стоуна об инциденте в Керченском проливе: Порошенко устроил эту провокацию в ходе предвыборной кампании. Есть основания полагать, что он хотел вообще ввести особое положение по всей стране, а может, и отложить выборы. Хотелось во что бы то ни стало удержать власть pic.twitter.com/F9fNW2amIS — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 9, 2019

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Belgesel yayınlanmamış olsa da Rusya'daki yayıncısı Rossiya-1 televizyonuna göre, Ukrayna Donanması'na ait 3 geminin Kasım 2018’de Kerç boğazı istikametinde ilerleyerek Rusya sınırlarını etmiş olmasına ilişkin olarak Putin, Stone’a şunları söylüyor: ”Eski Ukrayna lideri Poroşenko, seçim sürecinde kasti olarak provokasyonda bulundu. Zira ülkenin doğusu ve güneyinde seçmenlerden destek görmeyeceğini kendisi de biliyordu. Bu kışkırtmalar aracılığıyla ülkesinde tansiyonu yükseltti ve nihayetinde sıkıyönetim ilan etti. Kendisinin ülke çapında sıkıyönetim ilan ederek seçimi ertelemek istediğine inanmak için geçerli sebeplerim var. Öyle ya da böyle iktidarı elinde tutmanın bir yolunu arıyordu.”

STONE’LA ÖDÜLLÜ BİR UKRAYNALI BELGESELCİNİN İMZASINI TAŞIYAN FİLM, RUSYA’DA 19 TEMMUZ’DA GÖSTERİLECEK

Stone ve İtalya’nın Taormina şehrinde düzenlenen 65. Film Festivali’nde büyük ödülün kazananı olan Ukraynalı belgesel yapımcısı İgor Lopatenok’un hazırladığı belgesel, 2013 yılında başlayan Maydan eylemleri ardından Ukrayna’da görülen krizi konu alıyor.

Belgeselin ilk gösterimi, 19 Temmuz saat 21:00’da Rossiya-1’de yapılacak.

Oliver Stone: Film about Putin ‘opens up whole viewpoint that we as Americans haven't heard’ https://t.co/UGtY5BkNJJ pic.twitter.com/4q899itiRJ — RT (@RT_com) May 1, 2017

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Bunun yanında, ‘Ukrayna Mücadelesi’ belgeli için yapılan, Stone’un Putin’le ilk röportajı değil. Zira ABD’li yönetmen Ukrayna'yla ilişkili, yapımı 2016'da tamamlanan filminde de Rusya lideri ile yapılmış röportajlara yer vermişti. 2017'deyse Stone'un, tamamı Putin'le yapılan röportajlardan oluşan dört bölümlü bir filmi yayınlanmıştı.