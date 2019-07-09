Yeni Ukrayna belgeseli için Stone’a konuşan Putin: Poroşenko, iktidarı kaybetmemenin bir yolunu arıyordu

Stone ise iki ülke arasındaki gerilimi tırmandıran ve Ukrayna’da sıkıyönetim ilan edilmesine neden olan Kerç boğazı olayına yönelik sorularını da Rus lidere yöneltmeyi unutmadı.
Путин в фильме Стоуна об инциденте в Керченском проливе: Порошенко устроил эту провокацию в ходе предвыборной кампании. Есть основания полагать, что он хотел вообще ввести особое положение по всей стране, а может, и отложить выборы. Хотелось во что бы то ни стало удержать власть pic.twitter.com/F9fNW2amIS— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 9, 2019
STONE’LA ÖDÜLLÜ BİR UKRAYNALI BELGESELCİNİN İMZASINI TAŞIYAN FİLM, RUSYA’DA 19 TEMMUZ’DA GÖSTERİLECEK
Stone ve İtalya’nın Taormina şehrinde düzenlenen 65. Film Festivali’nde büyük ödülün kazananı olan Ukraynalı belgesel yapımcısı İgor Lopatenok’un hazırladığı belgesel, 2013 yılında başlayan Maydan eylemleri ardından Ukrayna’da görülen krizi konu alıyor.
Belgeselin ilk gösterimi, 19 Temmuz saat 21:00’da Rossiya-1’de yapılacak.
Oliver Stone: Film about Putin ‘opens up whole viewpoint that we as Americans haven't heard’ https://t.co/UGtY5BkNJJ pic.twitter.com/4q899itiRJ— RT (@RT_com) May 1, 2017
Bunun yanında, ‘Ukrayna Mücadelesi’ belgeli için yapılan, Stone’un Putin’le ilk röportajı değil. Zira ABD’li yönetmen Ukrayna'yla ilişkili, yapımı 2016'da tamamlanan filminde de Rusya lideri ile yapılmış röportajlara yer vermişti. 2017'deyse Stone'un, tamamı Putin'le yapılan röportajlardan oluşan dört bölümlü bir filmi yayınlanmıştı.
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