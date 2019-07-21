Rus uzman Amerikan F-35 uçağını iPhone’a benzetti

'Eksport Voorujeniy' dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Andrey Frolov, Rus İzvestiya gazetesi için kaleme aldığı makalede ABD’nin geliştirdiği 5. nesil F-35 Lightning II savaş jetinin Rus muadili Su-57 avcı uçağına göre daha ‘sayısal’ olduğunu ve böylelikle daha savunmasız hale geldiğini açıkladı.

Frolov’a göre Amerikan jeti, akıllı telefona benzer bir şekilde ‘Apple Store’a sürekli bağlantısı ve düzenli yenilemeler olmadan’ işe yaramaz oyuncak ya da pahalı bir demir yığını haline gelebilir.

Rus uzman, “Üretici her an yazılım tedarikini bloke edebilir. Su-57’nin özellikleri gizli, fakat bu uçağın F-35 kadar ‘sayısal’ olmadığı düşüncesindeyim” ifadelerini kullandı.

Amerikan jetinin ayrıca Rus uçağında olmayan birçok yapısal eksiği bulunduğuna da dikkat çeken Frolov, bunun bir örneği olarak F-35’teki bombaların uçağın dışına asılı olmasını göstererek, bu özelliğin uçağın radarlara görünmezliğini düşürdüğünü kaydetti.

Frolov, “F-35 daha ilk başta donanma, hava kuvvetleri ve deniz piyade birlikleri için evrensel bir uçak olarak geliştirilmişti. Bu durum, sonuçta çok başarılı olmadığı anlaşılan bileşiminin özgünlüğünü etkiledi” diye yazdı.