Rus gitaristten Metallica’nın jestine cevap gecikmedi: Enter Sandman parçasını çaldı

Rusya’da verdiği konserde Kino grubunun şarkısını Rusça seslendiren Metallica’ya, Kino grubunun kurucularından olan Yuri Kasparyan'dan cevap gecikmedi. Efsanevi gitarist, Metallica’nın ‘Enter Sandman’ şarkısını orkestra eşliğinde çaldı.

Sovyet döneminin efsanevi gitaristi ve ‘Kino’ rock grubunun kurucularından Yuri Kasparyan, Moskova’daki konserde ABD’nin efsanevi metal grubu Metallica’nın jestine yanıt verdi. Kasparyan, ‘Senfonik Kino’ konserinde, grubun ‘Enter Sandman’ şarkısını çaldı.

Kasparyan, ‘Senfonik Kino’ projesi kapsamında, Metallica’nın 1999 tarihli müzik albümlerinden sonra San Francisco Senfoni Orkestrası ile yaptığı gibi canlı orkestrayla performans gösteriyor.

Dünyaca ünlü heavy metal grubu Metallica, Moskova'daki Lujnikah Stadı'nda 21 Temmuz’da verdiği konserde Rus rock müziğinin öncüsü kabul edilen Güney Kore asıllı Sovyet sanatçı Viktor Tsoy'un ‘Gruppa Krovi’ şarkısını Rusça seslendirmişti. Metallica’nın bu jesti Kino hayranlarının ağzını açık bırakırken, Kino’dan da cevap gecikmemiş oldu.