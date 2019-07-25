Ukrayna, alıkoyduğu Rus tankerindeki gemicileri serbest bıraktı

SBU’nun Ukrayna Askeri Başsavcılığı ile birlikte, Rusya'nın sınır ihlali nedeniyle Kerç Boğazı’nda Kasım 2018’de alıkoyduğu Ukrayna gemilerinin geçişini engellediği gerekçesiyle Odessa bölgesindeki İzmail limanında alıkoyduğu Nika Spirit adlı tankerin mürettebatını serbest bıraktığı belirtildi.

Rusya’nın Kiev Büyükelçiliği’nin basın sözcüsü Denis Golenko, Sputnik’e yaptığı açıklamada SBU’nın Rus tankerindeki denizcileri serbest bıraktığını, fakat geminin Ukrayna’da kalacağını aktardı.

Rusya İnsan Hakları Sorumlu Yetkilisi Tatyana Moskalkova da Sputnik’e bir açıklama yaparak, 10 denizcinin otobüsle Moldova’ya doğru hareket ettiklerini, oradansa Moskova’ya uçacaklarını kaydetti.

Moskalkova, “Denizciler gözaltına alınmadı, kendilerine ne ceza yasalarını, ne de idari ve medeni yasaları ihlal etmeleri ile ilgili herhangi bir suçlama yöneltilmedi. Pasaportlarını kontrol ettiler ve otobüse bindirdiler” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

SBU, Ukrayna Askeri Başsavcılığı ile birlikte, Rusya'nın sınır ihlali nedeniyle Kerç Boğazı’nda Kasım 2018’de alıkoyduğu Ukrayna gemilerinin geçişini engellediği gerekçesiyle Rus Nika Spirit isimli tankerini Odessa bölgesindeki İzmail limanında alıkoymuştu.

SBU’dan yapılan açıklamada Kerç Boğazı’nda Rusya’ya ait tankerin İzmail limanında alıkonulduğu belirtilerek, aduı daha önce Neyma olan tankerin Kasım 2018’de Kerç Boğazı’nda Ukrayna donanmasına ait Nikopol, Berdyansk küçük zırhlı savaş gemilerini ve Yanı Kapu romörkörünü engellediği kaydedilmişti.