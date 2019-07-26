Lavrov'dan İran'a soğukkanlılık çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ABD, BM Güvenlik Konseyi’nin onayını alan nükleer anlaşmadan çıkmakla yetinmeyip yasa dışı ve tek taraflı yaptırımlar tehdidiyle diğer ülkelere, yasal olarak bağlayıcı BM Güvenlik Konseyi kararlarını yerine getirmeyi yasaklıyor. İranlı meslektaşlarımızı soğukkanlılık göstermeye çağırıyoruz" dedi

Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrinde düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısında konuşan Lavrov, “İran’la ilgili durum ciddi endişelere neden oluyor. Amerikan meslektaşlarımız, BM Güvenlik Konseyi’nin onayını alan nükleer anlaşmadan çıkmakla yetinmeyip yasa dışı ve tek taraflı yaptırımlar tehdidiyle diğer ülkelere, yasal olarak bağlayıcı BM Güvenlik Konseyi kararlarını yerine getirmeyi yasaklıyor. İranlı meslektaşlarımızı soğukkanlılık göstermeye çağırıyoruz. İranlıların halen nükleer anlaşmayı, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile garanti anlaşmasını ve ek protokolünü özenli bir şekilde uyguladığını kaydediyoruz” ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, sadece İran’dan tek taraflı olarak nükleer anlaşmaya uymasını talep etmenin, anlaşmada imzası olan Batı ülkelerinin ise bunu yapmamasının verimsiz olduğunu vurgulayan Lavrov, “Avrupa üçlüsünü, nükleer anlaşmanın korunma ve İran ile ekonomik ilişkileri engelsiz olarak geliştirmeden yana sorumluluğunun farkına varmaya çağırıyoruz” diye ekledi.

'KÖRFEZ’DEKİ GELİŞMELER TEHLİKELİ ÇİZGİYE YAKLAŞTI’

İran’a karşı atılan adımların, Körfez bölgesinde ani gerilime yol açtığını dile getiren Lavrov, “Gelişmeler, savaş riskini taşıyan tehlikeli çizgiye yaklaştı. Buna kesinlikle izin verilmemeli” ifadelerini kullandı.

Bu bölgedeki sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasından yana olduklarını söyleyen Rus bakan, “Bu amaçla birkaç yıl önce Körfez bölgesinde kolektif güvenlik ve işbirliği konseptini formüle etmiştik” dedi.

Lavrov, “Bu konuda BRICS partnerlerimizin desteğini bekliyoruz” diye ekledi.