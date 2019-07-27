Ryabkov: İran’ın ağır su üretiminde sorun görmüyoruz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, İran’ın ağır su üretim temposunun, şiddetli bir sorun haline gelecek kadar yüksek olmadığını belirtti.

İran ile nükleer anlaşma konusunda kurulan ortak komisyonun Avusturya’nın başkenti Viyana’da yarın yapılacak kritik toplantısı öncesinde Sputnik’e demeç veren Ryabkov, İran’ın ağır su üretim temposunun, şiddetli bir sorun haline gelecek kadar yüksek olmadığını aktardı.

Ryabkov, “İran’ın ağır su üretiminin temposu, şiddetli ve acil çözüm gerektiren bir sorun haline gelecek kadar yüksek değil” diye konuştu.

‘TOPLANTININ BAŞLICA KONULARI INSTEX VE ARAK’TAKİ REAKTÖR OLACAK’

Ryabkov, yarın yapılacak toplantıda ele alınacak başlıca konuların İran ile ticareti sürdürmek için kurulan mali kanal INSTEX ve İran’ın Arak ağır su reaktörü olacağını belirtti.

Rus bakan, “INSTEX elbette görüşülecek, ancak birçok farklı konu da var. Uygulamaya geçirilen ve ABD’nin tehditleri ve doğrudan yaptırım uygulamasına bağlı zorluklar bulunan Fordo, Arak gibi projeler ve diğer konular 1 numaralı konu olacak” ifadelerini kullandı.

‘INSTEX’IN ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE AÇILMASI KOEP’İ KURTARMA ŞANSINI ARTTIRIR’

INSTEX mekanizmasının üçüncü ülkelere ve İran petrolüyle ilgili anlaşmalara açık olmasının Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nı (KOEP) kurtarma şansını arttıracağını söyleyen Ryabkov, şöyle konuştu:

“Eğer böyle bir şey gerçekten olursa KOEP’i kurtarma şansı önemli ölçüde artar. Biz bu çağrıyı çoktandır yapıyoruz.”

‘HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA YAŞANANLARIN TOPLANTIYI ETKİLEMEMESİNİ UMUYORUZ’

Rusya’nın Hürmüz Boğazı’nda tankerlere el konulmasının ve ABD’nin deniz koalisyonu kurmaya yönelik adımlarının Viyana’da yarın yapılacak toplantıyı etkilememesini umduğunu söyleyen Ryabkov, şöyle konuştu:

“Tankerlerin alıkonulmasının, Amerikalıların, İngilizlerin ve bazı müttefiklerinin Hürmüz Boğazı’nda güvenli geçişlerin sağlanması ile ilgili sözüm ona deniz koalisyonu kurmaya yönelik adımların yarınki görüşmeye yine de gölge düşürmemesine inanıyorum.”