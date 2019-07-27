Kremlin: Putin’in Ağustos’un ikinci yarısı için Fransa ziyareti hazırlanıyor

Kremlin, Rusya lideri Vladimir Putin’in Fransa ziyaretinin Ağustos’un ikinci yarısında yapılması için hazırlıkların sürdüğünü doğruladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Fransa ziyareti ile ilgili açıklama yapan Kremlin, ziyaretin önümüzdeki ağustos ayının ikinci yarısında yapılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Devlet Başkanlığı basın dairesinden yapılan açıklamada, “Putin’in bu tarihlerde Fransa ziyareti ile ilgili hazırlıklar sürüyor” ifadelerine yer verildi.

Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Frnsız basınına Rusya lideri Vladimir Putin’i ülkenin güneyindeki konutunda 19 Ağustos’ta kabul edeceğini açıklamıştı.