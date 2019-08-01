Rusya, İngiliz medya kuruluşlarına ceza kesmek için yasal düzenleme yapacak 

İngiltere İletişim Kurumu'nun (Ofcom) Russia Today'e (RT) para cezası kesmesini yanıtsız bırakmayacağını açıklayan Moskova yönetimi, Rusya'da faaliyet yürüten İngiliz medya kuruluşlarına ceza kesmek için yasal düzenleme yapacak.

Rusya, Ofcom'un 'yayın kurallarının ciddi ihlali' nedeniyle RT'ye 200 bin sterlin ceza kesmesine yanıt vermeye hazırlanıyor.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Ofcom'un RT'ye yönelik kararına yanıt verilmesi için Rusya'da faaliyet yürüten İngiliz medya kuruluşlarına ceza uygulanmasına imkan tanıyacak yasal düzenlemeler yapılacağını açıkladı.

Kurumdan yapılan açıklamada, "Roskomnadzor, yurtdışındaki Rus medya kuruluşlarına yönelik önyargılı tutum sergilenmesi halinde 'mütekabiliyet' ilkesine göre hareket edeceğini açıkladı ve bu bağlamda Rus mevzuatında önümüzdeki günlerde düzenlemeler yapılacağını resmen beyan ediyoruz" dendi.

Ofcom, 17 Mart - 26 Nisan 2018 tarihlerinde RT'nin 7 haber programında yayın kuralı ihlalinde bulunduğu iddiasıyla 200 bin sterlin ceza kesmişti.

Kararı doğrudan sansür eylemi olarak niteleyen Rus Dışişleri, "İngiliz hükümetinin ülkedeki Rus medya kuruluşlarının faaliyetlerini her türlü yöntemi kullanarak kısıtlamaya çalıştığına bir kez daha tanıklık ediyoruz. Londra yönetimi, şimdi de İngiltere'de başlatılan Rusya karşıtı kampanyanın genel çerçevesine uygun finansal kozları kullanıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Bakanlık, Rusya'da faaliyet yürüten İngiliz medya kuruluşlarının Londra'nın kararının sonuçlarına hazır olması gerektiğini vurgulamıştı.