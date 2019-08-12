Moskova'daki Şeremetyevo Havalimanı, dünyanın en iyi havalimanı olarak belirlendi

Rusya’nın başkenti Moskova’daki Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı İngiltere merkezli bagaj hizmet sağlayıcısı Stasher tarafından dünyanın en iyisi olarak belirlendi. Şeremetyevo Havalimanı, Amsterdam’daki Schiphol ve New York’taki JFK havalimanlarını geride bıraktı.

Stasher, dünyanın en büyük 106 havalimanının kıyaslandığı bir liste hazırlayarak; havalimanlarını gıda, konaklama, park ücreti, uçuş bekleme süresi, şehir merkezine uzaklık ve mağazalara erişim gibi kriterlere göre sıraladı. Sıralamada Moskova’daki Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı 10 üzerinden 6.5 puan alarak birinci sıraya yerleşti. Havalimanının uçuş programına uyum ve park ücreti bakımından en iyisi olduğu kaydedildi.

Ayrıca uçuşların yalnızca yüzde 6’sında 15 dakikadan fazla gecikme olması ile de dünyanın en iyisi olduğu belirtilen havalimanı, yolcular için bekleme salonları konusunda da ilk üçte yer aldı.

Londra’daki Heathrow ikinci sırada yer alırken, Trinidad’daki Piarco ve Tobago havalimanları üçüncü oldu. En konforlu 10 havalimanı arasında Tayland’ın Suvarnabhumi, Danimarka’nın Kopenhag havalimanlarının yanı sıra, Kolombiya’daki iki havalimanı, Avustralya’nın Adelaide, Kanada’nın Calgary ve Katar’ın Hamad havalimanları bulunuyor.

Öte yandan Amsterdam’daki Schipol Havalimanı 62., Paris’teki Charles de Gaulle Havalimanı 101, ve New York’taki JFK Havalimanı 102. sırada yer alıyor.