'Halep’teki Rus-Türk ortak devriyeleri, İdlib'deki militanların hareketini gözlemliyor'

Rusya ve Türkiye’nin Tel Rıfat’taki ortak devriye faaliyetini değerlendiren Rus uzman Koşkin, ortak devriyelerin, iki ülke orduları arasındaki işbirliği ve koordinasyonun göstergesi olduğunu belirtti.

Plehanov Rusya Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Andrey Koşkin, Sputnik’e, "Rusya ile Türkiye, Suriye halkına askeri yardım sağlamak gibi en önemli misyonu yerine getiriyor" değerlendirmesini yaptı.

Koşkin, "Mesele şu ki, Rusya, Türkiye ve İran, Suriye’deki silahlı çatışmanın sonlanması, gelecekte barışçıl sivil yaşamın tesis edilmesi ve sığınmacıların evlerine geri dönmesi için bu çatışmanın siyasi düzleme geçmesinin garantörleri" vurgusunu yaptı.

Devriye faaliyetinin askeri polis tarafından gerçekleştirildiğine dikkat çeken Rus uzman, askeri polisin, özellikle militan ve radikallere karşı başarılı mücadele için eğitildiğini belirterek şu bilgileri paylaştı:

"Devriyeler her zaman tarafları uzlaştırma merkezleri arasında koordine ediliyor, bu Rusya Savunma Bakanlığı’nın önemli bir yeniliği. Bu uygulama, katılımcılar arasındaki yakın çalışma ve işbirliğini gösteriyor."

Halep vilayetinin İdlib vilayetine sadece 50 km mesafede bulunduğunu hatırlatan Koşkin, İdlib’den düzenli olarak militanların saldırmasının bölgenin en büyük sorunu olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Halep’te ateşkes uygulansa da komşu İdlib’deki militanlar hükümet güçlerine ve sivil köylere saldırmaya çalışıyor. İdlib’deki teröristler insansız hava araçlarıyla Hmeymim’deki Rus hava üssüne saldırıyor, gerçi başarısız oluyorlar."

Tel Rıfat'ın gerilimi azaltma bölgesinde yer alsa da teröristleri oradan çıkarmakta başarı elde edilemediğine ve teröristlerin düzenli larak buradan komşu bölgelere saldırdığına dikkat çeken Rus uzman, şunları söylemeli:

"İdlib sorununun çözümlenmesi için başta Halep bölgesi ve Tel Rıfat gibi tehlikeli noktalar olmak üzere komşu bölgelerde de devriye faaliyetinin yapılması gerekiyor. Bu görev aslında sadece ortak çabalarla yerine getirilebilir ve halihazırda bu görevi sadece Türkiye ile Rusya üzerine aldı. Radikal unsurların yok edilmesi görevi ise Suriye hükümet güçlerine verilmeli."