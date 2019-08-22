Rusya Dışişleri: Türkiye ile yaptığımız İdlib mutabakatına bağlı kalınması önemli

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İdlib'e ilişkin Türk tarafı ile yaptıkları mutabakata bağlı kalınmasının ‘önemli olduğuna’ inandıklarını belirtti. Zaharova İdlib'de olup bitenler konusunda Türkiye'yle temasta olduklarını da ekledi.

Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova haftalık basın toplantısında, "İdlib'le ilgili varılmış tüm mutabakatlara tamamıyla bağlı kalınmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu mutabakatların hem teröristlerle mücadeleyi sürdürme hem de sivil nüfusun güvenliğini sağlama amacı ile düşünülmüş maddlerine bağlı kalınması önemli" açıklamasında bulundu.

Zaharova, "Biz de bu doğrultuda Türk tarafı ile Soçi Mutabakatı çerçevesinde işbirliğimizi sürdürüyoruz" diye devam etti.

Zaharova ayrıca, İdlib ve çevresinde 'tehlikeli bir gerilim' gözlediklerini belirtip "Bu gerilimin neyin sebep olduğu açık: bunun sebebi, teröristlerin gerilimi azaltma bölgesi (İdlib) ve ötesindeki agresif saldırılarıdır" vurgusunu yaptı.

Rus Dışişleri Sözcüsü’nün bağlı kalınması çağrısında bulunduğu Soçi Mutabakatı, Türkiye’nin İdlib’deki terörist gruplar ile muhalif güçleri sahada birbirinden ayırmasını içeriyordu. Ancak mutabakatın bu maddesi uygulanmış değil. Zira günümüzde İdlib’in neredeyse tamamı, Heyet Tahrir el Şam ve onunla birlite hareket eden grupların denetiminde.

Zaharova’nın söz konusu açıklamalarını şu anda yapmış olması önemli. Zira bu açıklamalar, Suriye ordusunun, teröristlerin İdlib’deki ikmal hatları üstünde yer alan Han Şeyhun kasabasını çevrelediği, yani terörist gruplara karşı operasyonlarının sürdüğü bir döneme denk geliyor.

Türkiye, operasyonların durması için çağrı yapıyor. Ancak Soçi Mutabakatı, teröristlere karşı ateşkes uygulanmasını içeren bir anlaşma değil.