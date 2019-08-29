'Türk Akım'ın ilk kolu 2019 sonuna kadar mutlaka hizmete girecek'

Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu'nun kıdemli analisti İgor Yuşkov, ‘Ekonomika Segodnya’ adlı Rus ekonomi ajansına verdiği demeçte Türk Akım doğalgaz boru hattının geleceğine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Yuşkov, "Türk Akım'ın ilk kolu, bu yıl sonuna kadar mutlaka devreye girecek, ancak bu kol üzerinden ihracat yapılmayacak. Bu kol, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu gazı Ukrayna'ya ve diğer ilgili ülkelere transit ücreti ödenmeden tedarik edecek" dedi.

'İKİNCİ KOL ÇEŞİTLİ SEÇENEKLER VAR'



Yuşkov'a göre ikinci kol için masada birkaç seçenek mevcut.

Rus uzman, "Bunlardan birinde kolun Bulgaristan üzerinden geçerek Sırbistan, Macaristan ve Avusturya'ya uzanması, diğerinde de yine Bulgaristan'dan çıkıp Romanya ve Macaristan'a ulaşması öngörülüyor" diye konuştu.

'AVRUPA PAZARINDA CİDDİ DEĞİŞİKLİK OLACAK'

Yuşkov, Rus gaz transit projelerinin inşası 2020 yılında tamamlandığında Avrupa gaz pazarında ciddi değişiklikler olacağını da kaydetti.

Yuşkov, "Önceden her şey doğudan batıya giderken, yeni projelerin hayata geçmesiyle Ukrayna, kuzey ve güney yönlerden boru hatlarıyla kuşatılacak" diye ekledi.