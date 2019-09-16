Peskov: Suudi Arabistan'daki saldırıların failleri hakkında aceleci çıkarımlar yapılmamalı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bölgedeki istikrarsızlığın artmasından kaçınmak için Saudi Aramco'ya ait petrol rafinerisine SİHA'larla düzenlenen saldırıyla ilgili aceleci adımlar atmama ve aceleci çıkarımlarda bulunmama uyarısı yaptı. Rus Dışişleri de saldırıları kınadı.

Peskov'a basın toplantısı sırasında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Suudi Arabistan’daki iki petrol tesisine yapılan saldırı konusunda doğrudan İran’ı suçlaması soruldu.

Peskov, "Bölgedeki gerilimin artmasına olumsuz baktığımızı ve bölgedeki ve bölge dışındaki tüm ülkelere istikrarsızlığı tırmandırabilecek aceleci adımlar atmama veya aceleci çıkarımlarda bulunmama, aksine mevcut gerilimi azaltacak politika izleme çağrısı yaptığımızı biliyorsunuz" dedi.

Peskov, Rusya'nın hiçbir zaman aceleci çıkarımları desteklemediğini ve desteklemeyeceğini sözlerine ekledi.

RUS DIŞİŞLERİ KINADI

Bu arada Rusya Dışişleri Bakanlığı, söz konusu saldırıları kınadıklarını ve bunların küresel enerji pazarındaki dengeleri bozabileceğini vurguladı.

Bakanlık, "Sivil hedeflere yönelik saldırıları, sosyo-ekonomik altyapının imha edilmesini, enerji ürünlerine yönelik arz-talep dengesini bozabilecek, küresel enerji pazarında yeni istikrarsızlık dalgasını teşvik edebilecek eylemleri kararlılıkla kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

'İRAN KARŞITI ASKERİ ÖNLEMLER İÇİN GEREKÇE OLUŞTURMAMALI'

Rus Dışişleri, saldırıyı düzenleyen taraf hakkında aceleci çıkarımlar bulunmama tavsiyesinde de bulunurken, bu saldırıların İran karşıtı askeri önlemlerin gündeme alınması için gerekçe oluşturmaması gerektiğinin altını çizdi.