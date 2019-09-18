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16:33 18 Eylül 2019
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin-Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman

    Putin ve Veliaht Prens Selman, Aramco'nun tesislerine yönelik saldırıyı konuştu

    © REUTERS / Yuri Kadobnov
    Rusya
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı telefon görüşmesinde petrol tesislerini hedef alan saldırıya ilişkin istişarelerde bulundu.

    Suudi petrol
    © AP Photo / JOHN MOORE
    Riyad 'Aramco soruşturması' için uluslararası uzmanlar çağıracak
    Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Suudi tarafın talebi üzerinde Putin ve Selman'ın bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

    Görüşmede Aramco'nun tesislerine yönelik saldırı ele alınırken Putin, duyduğu rahatsızlığı dile getirerek titiz ve objektif bir soruşturma yapılması gerektiğini vurguladı.

    OPEC+ formatındaki mutabakatların uygulama süreci de dahil olmak üzere küresel petrol pazarındaki durumu ele alan taraflar, küresel piyasalarda petrol fiyatlarına istikrar kazandırılması amacıyla yakın koordinasyonu sürdürme kararı aldı.

    Putin ve Selman, Rus liderin Suudi Arabistan'a yapmayı planladığı ziyarete ilişkin konular hakkında da görüş alışverişi yaptı.  

    SAUDİ ARAMCO PETROL TESİSLERİNE SALDIRI

    Suudi Arabistan'da petrol tesislerine drone ile saldırı
    © REUTERS /
    BM'den Aramco tesislerine yapılan saldırılara ilişkin açıklama
    Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 fabrikaya cumartesi günü yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı.

    Ölen ya da yaralananın olmadığı SİHA saldırısıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmazken, Husiler yaptıkları yazılı açıklamada, saldırıyı 10 drone ile kendilerinin düzenlediklerini ima etmişti.

    Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

    Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

    PESKOV: S-300 VE S-400 SEVKİYATI KONUŞULMADI

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a Putin'in görüşme sırasında Selman'a S-300 ve S-400 savunma sistemleri satın almayı önerip önermediği soruldu.

    "Rus liderin bu teklifi uzun süredir biliniyor. Daha önce söylenen bir şeyi tekrarlamanın gereği yok" yanıtını veren Peskov, S-300 ve S-400 sevkiyatının konuşulmadığını belirtti.

    Etiketler:
    Saldırı, Suudi Arabistan, petrol, Aramco, Muhammed bin Selman, Vladimir Putin, Rusya, Kremlin
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