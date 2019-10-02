Lavrov: Rusya, Türkiye ve İran, Suriye Anayasa Komitesi'nin bağımsız çalışması için her şeyi yapacak

Astana sürecinin garantörleri olan Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye Anayasa Komitesi'nin çalışmasına müdahale etme girişimlerini engelleyeceğini belirten Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM'nin tarafsız olacağını umduklarını söyledi.

Soçi'de düzenlenen 16. Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Toplantısı'nda konuşan Sergey Lavrov, "Önümüzdeki çok zor, şimdiye kadar olanlardan çok daha zor bir çalışma var. Muhalefet, hükümet ve sivil toplum temsilcileri, aynı masa etrafında toplanarak Suriye'de yapılacak seçimlerin dayanağını oluşturacak olan anayasa reformu hakkında mutabakat sağlamaya çalışacak" dedi.

Tüm kartların masada olacağı bu süreçte BM'nin tarafsız bir tutum sergileyeceğini umduğunu söyleyen Lavrov; Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriyeli tarafların dış müdahale olmadan mutabakat sağlaması için elinden geleni yapacağını vurguladı.

Lavrov, bu tür müdahale girişimlerinin emareleri bulunduğunu ancak onları titizlikle ortadan kaldıracaklarını sözlerine ekledi.